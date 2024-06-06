Selen Görgüzel Bodrum'da Jet-Ski şovuyla göz kamaştırdı

Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da başlattı. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran şarkıcı, jet-ski yaparak da eğlenceli anlar yaşadı.

Selen Görgüzel Bodrum'da Jet-Ski şovuyla göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2024 14:27

Ünlüler dünyasının gözde isimlerinden Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Siyah mayosuyla formda görüntüsü dikkat çeken 45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, jet-ski üzerinde adeta profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiledi.

Jet-ski ile su üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle tüm bakışları üzerine toplayan Görgüzel, şovunu tamamladıktan sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Görgüzel'in bu keyifli anları, tatilciler ve paparazziler tarafından ilgiyle izlendi ve objektiflere yansıdı.

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