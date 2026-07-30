Ali Biçim ve Şazer Altındoğan Tatilde Aşka Geldi! Cennet Koyu'nda Romantik Anlar!

Oyuncu Ali Biçim sevgilisi Şazer Altındoğan ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Çiftin denizde yaşadığı romantik anlar gündem oldu.

Ali Biçim ve Şazer Altındoğan Tatilde Aşka Geldi! Cennet Koyu'nda Romantik Anlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 09:58

Dijital mecralarda yayınladığı içerikler, kendine has mizah anlayışı ve rol aldığı başarılı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu ve komedyen Ali Biçim magazin dünyasından uzak tutmaya çalıştığı özel hayatıyla bu kez Bodrum'da adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak, mütevazı bir beraberlik yaşadığı sevgilisi Şazer Altındoğan ile birlikte yaz sezonunu açan ünlü isim tatil için Türkiye'nin en gözde beldelerinden biri olan Bodrum'u seçti. Çiftin tatil rotasındaki durağı ise doğal güzelliğiyle bilinen Cennet Koyu oldu.

Cennet Koyu'nda Sıcak Havaya Serin Mola

Bodrum'un eşsiz manzarasına sahip Cennet Koyu'ndaki popüler bir plajda görüntülenen Ali Biçim ve Şazer Altındoğan gün boyunca şezlonglarında Ege güneşinin ve temiz havanın keyfini doyasıya çıkardı. Tüm yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmak isteyen neşeli çift temmuz ayının kavurucu sıcaklarının etkisiyle sık sık serinlemek üzere kendilerini Ege'nin masmavi sularına bıraktı. Plajda geçirdikleri süre boyunca birbirleriyle sürekli şakalaşan ve keyifli sohbetler eden ikilinin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Denizde Romantizm Ve Öpücük Yağmuru

Deniz içerisinde oldukça eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan sevgililer bir süre sonra duygusal dakikalar geçirerek adeta aşka geldi. Serin suların içinde birbirlerine sarılan ve tutkulu anlar yaşayan Ali Biçim ile Şazer Altındoğan, adeta etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden bir müddet öpüştü. Suda birbirlerini adeta öpücüklere boğan ikilinin o anları magazin muhabirlerinin objektiflerine saniye saniye yansıdı. Deniz keyfinin ardından el ele şezlonglarına dönen ünlü çiftin Bodrum'daki bu romantik tatil kaçamağı sosyal medyada da kısa sürede geniş yer buldu ve takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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