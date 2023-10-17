Selçuk Geçer'den Dolar İçin Şok Tahmin: "Dolar 45 TL'yi Görecek!"

Ekonomist Selçuk Geçer'den dolarla ilgili şok açıklamalar. Vatandaşın alım gücünü etkileyecek bu gelişmelere dikkat!

Türkiye'nin ekonomik dinamikleri son dönemde doların hareketleri ile bir kez daha gündeme geldi. Selçuk Geçer'in dikkat çeken dolar tahminleri ve analizleri, ekonominin nabzını tutanlar için büyük önem taşıyor.

ABD İşsizlik Rakamları ve Dolar

ABD'de işsizlik rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Geçer, bu durumun Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırım politikalarına devam etmesine yol açacağını vurguladı. Faiz artırımları sonucunda dolar endeksi ve dolar/TL paritesinde yukarı yönlü hareketlerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Vatandaşın Alım Gücü Üzerindeki Etkisi

Dolar kurundaki bu yükselişler, Türk vatandaşlarının alım gücü üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Özellikle ithal ürünlere olan bağımlılığımız göz önüne alındığında, doların hareketleri tüm ekonomik dinamikleri derinden etkiliyor. Dolar kuru ile ilgili yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte.

Doların Geleceği Nedir?

Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamaya göre; doların 45 TL'yi görmesi kaçınılmaz. "Fed'in Ekim ayı sonundaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğini" belirten Geçer, 2024 yılında da yüksek faizlerin devam edeceğini ifade etti. Doların uluslararası değerinin korunacağını, ancak Euro'nun dolar karşısında değer kazanacağını belirtti. Türkiye'nin ekonomik politikaları ve enflasyonun dolar üzerindeki baskısının devam edeceğini vurgulayan Geçer, 2024 yılında doların gerçek değerinin 60 lirayı geçeceğini öne sürdü.