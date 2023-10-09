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Selçuk Geçer Hükümetin Dolar Planı Diyerek Açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin dolar kuru üzerinde etkili olmak adına gündeme getirdiği yeni vergi planıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu planın, döviz sahiplerini doğrudan etkileyebileceği belirtildi. Selçuk Geçer dolar yorumu son dakika olarak takip ediliyor.

Selçuk Geçer Hükümetin Dolar Planı Diyerek Açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 14:02

Selçuk Geçer'den Dolar Kuruyla İlgili Önemli Açıklamalar. Tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin dolar değerini etkilemek adına üzerinde çalıştığı yeni planlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçer, döviz hesapları için gündemde olan yeni vergi planının ayrıntılarını ve potansiyel sonuçlarını değerlendirdi.

Döviz Sahipleri İçin Yeni Vergi Planı

Selçuk Geçer'in değerlendirmelerine göre, doların değerini dengelemek için oluşturulan vergi teklifi, döviz hesabı bulunan vatandaşlara ekstra bir maliyet yükleyebilir. Geçer, bu konudaki düşüncelerini şöyle aktardı: “Bankalarda tutulan döviz hesaplarına vergi getirilmesi düşünülüyor. Eğer böyle bir adım atılırsa, bu durum kayıt dışı ekonomiye yönlenmeyi teşvik edebilir. İnsanlar parasını bankadan alıp evde saklama eğiliminde bulunabilir. Bu da finansal piyasalarla bankalar arasındaki farkın artmasına neden olabilir.”

Eğer hükümet, döviz hesaplarına yönelik bir vergi planı uygularsa, bu durum piyasadaki döviz hareketlerini etkileyebilir. Geçer, bu olasılığı "Piyasada dövizin değerinin yükselmesi, bankalardan daha yüksek fiyatlarla döviz satın alınmasına sebep olabilir" şeklinde yorumladı.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Selçuk Geçer'in bu açıklamaları, ekonomi dünyasında geniş yankı buldu. Döviz hesabı olanlar ve yatırımcılar, bu tür gelişmeleri yakından izlemeli ve mali stratejilerini buna göre ayarlamalıdır.

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