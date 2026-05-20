Selana Gomez'den 4 Saat Sürecek +18'lik Film

Selena Gomez Hollywood dünyasını ve magazin camiasını sarsan yepyeni bir sinema projesiyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Dünyaca ünlü yıldızın kariyerinde farklı bir dönemi başlatacak olan iddialı bir yapımda rol alacağı haberi büyük bir heyecan yarattı. Eski bir Disney yıldızı olan ve pop müzikteki başarılarıyla tanınan ünlü ismin bu hamlesi eleştirmenler tarafından çok cesur bir adım olarak değerlendiriliyor



Brady Corbet İmzalı Proje

Dünyaca ünlü sinema platformu Variety’nin paylaştığı özel habere göre aktrisin yeni adresi yönetmen Brady Corbet’in seti olacak. Oscar adayı yönetmenin üzerinde çalıştığı projenin adı ise The Origin of the World olarak açıklandı. Büyük ölçüde 1970’li yılların atmosferinde geçecek olan yapım cesur sahneleri, sıra dışı anlatım dili ve marjinal yapısıyla şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yaklaşık 4 Saat Sürecek

Gelen ilk detaylara göre Corbet sinema dünyasında ezber bozacak cinsten bir süre planlaması yapıyor. Yaklaşık 200 sayfalık dev bir senaryoya sahip olan filmin yaklaşık 4 saat süreceği belirtiliyor.

Proje içeriğindeki yoğun ve iddialı sahneler nedeniyle +18 yaş sınırı ibaresiyle izleyiciyle buluşacak. Güzel yıldızın +18 bir yapımda rol alacak olması da çoktan gündemin ilk sırasına oturdu bile.

Yıldızlar Geçidi Gibi



The Origin of the World'ün oyuncu kadrosu da sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Filmde Selena Gomez’in yanı sıra Hollywood’un en saygın ve tecrübeli isimlerinin de rol alacağı öne sürüldü. Paylaşılan listede Oscar ödüllü usta aktris Cate Blanchett ve başarılı aktör Michael Fassbender gibi dünya yıldızları yer alıyor.