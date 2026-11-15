Selahattin Paşalı Evliliğini Bitiriyor mu? Yeni Paylaşım Olay Oldu

Son dönemde özel hayatlarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları magazin dünyasını hareketlendirmişti. Çiftin evliliklerinde yeniden sorun yaşadığı ve yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialara Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden açıklama gelmiş ayrılık haberleri yalanlanmıştı. Şimdi ise gözler yeniden ünlü çifte çevrildi. Lara Paşalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Boşanma İddiaları Gündemi Karıştırmıştı

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Daha önce de ilişkilerinde sorunlar yaşadığı konuşulan çiftin bu kez kesin olarak ayrılacağı ileri sürülmüştü.

Söz konusu haberler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çiftin hayranları gelişmeleri yakından takip ederken iddiaların doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

Menajerlik Şirketinden Açıklama Geldi

Ayrılık haberlerinin yayılmasının ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketi sessizliğini bozdu. Yapılan yazılı açıklamada boşanma iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Böylece magazin gündemini meşgul eden ayrılık söylentilerine karşı net bir yalanlama gelmiş oldu.

Lara Paşalı'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Açıklamanın ardından Lara Paşalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü isim eşi Selahattin Paşalı ile birlikte ayna karşısında çekildikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Çiftin birlikte verdiği bu poz boşanma iddialarının ardından gelince sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım takipçileri tarafından ilişkilerinin devam ettiğine dair bir işaret olarak yorumlandı.

2022'de Evlenmişlerdi

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilik ikiliden gelen son haberler ayrılık söylentilerinin aksine birlikte olduklarını gösteriyor.