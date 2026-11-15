Farah Zeynep Abdullah'a Yılmaz Güney Tepkisi Bitmiyor!

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşım yüzünden yıllardır tepki gördüğünü söyledi. Oyuncu, tehdit edildiğini de ilk kez anlattı!

Farah Zeynep Abdullah'a Yılmaz Güney Tepkisi Bitmiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 23:44

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah yıllar önce Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle hâlâ tepki gördüğünü açıkladı. Üstelik bu tepkilerin yalnızca eleştiriyle sınırlı kalmadığını tehditlere kadar uzandığını söyledi. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan oyuncu aradan üç yıl geçmesine rağmen konunun peşini bırakmadığını anlattı. Abdullah'ın açıklamaları sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

Yılmaz Güney Paylaşımı Hâlâ Başına Dert Oluyor

Farah Zeynep Abdullah geçmişte Yılmaz Güney hakkında yaptığı ve çok konuşulan paylaşımını yeniden gündeme getirdi. Oyuncu, Güney için kullandığı "Aynen bir de en güzel kadın döven!" sözlerinin ardından beklemediği kadar büyük tepkilerle karşılaştığını söyledi.

Bu kadar sert bir tartışmanın yıllar sonra bile devam etmesine şaşırdığını belirten Abdullah "Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum bu arada. Çok saldırıyorlar, hâlâ çok saldırıyorlar, tehditler falan ediyorlar" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"Beni Tehdit Edenler Daha mı Hak Savunucusu?"

Oyuncu kendisine yöneltilen tepkilerin ve tehditlerin büyük bir çelişki taşıdığını düşünüyor. Savunulan değerlerle sergilenen davranışların birbirini tutmadığını söyleyen Abdullah kendisini tehdit eden kişilere de tepki gösterdi.

"Eleştirdiğimiz yerden aslında aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Şimdi beni tehdit edenler daha mı hak savunucusu?" sözleriyle dikkat çeken oyuncu düşüncelerini dile getirdiği için hedef alınmasını eleştirdi.

"Bir İnsanı Sevmeme Hakkım Yok mu?"

Farah Zeynep Abdullah bir sanatçıyı sevmemenin ya da yaptığı işleri beğenmemenin de kişisel bir tercih olduğunu savundu. Yılmaz Güney'in aldığı ödüllerin bu konudaki düşüncesini değiştirmeyeceğini belirten oyuncu "İstiyorsa otuz beş tane Altın Palmiye alsın" dedi.

Abdullah "Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Ya da sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu?" diyerek tepkisini sürdürdü. Oyuncunun son sözleri ise tartışmanın özünü ortaya koydu: "Hiçbir tarafın bu kadar kutsanmasını anlamıyorum."

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