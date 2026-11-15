Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızından Yürek Burkan İtiraf: Çok Yalnızdım

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Vivienne, yeme bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Genç ismin yalnızlık itirafı yürek burktu!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Kızından Yürek Burkan İtiraf: Çok Yalnızdım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 22:16

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı Vivienne yaşadığı zorlu sağlık sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı. Ünlü çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne bu yılın başlarında yeme bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Genç isim o günlerde yaşadığı duyguları anlatırken kullandığı sözlerle dikkat çekti: "Öfkeliydim, hastaydım ve çok yalnızdım."

Yaşadığı Zorlu Süreci Resimleriyle Anlattı

Vivienne, 2-8 Kasım tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenen "Lale Tarlası: Sabırlıların Bir Galerisi" adlı resim sergisiyle gündeme geldi. Sergideki eserlerine eşlik eden kişisel yazısında ise kimsenin kolay kolay bilmediği sağlık mücadelesini paylaştı.

Genç sanatçı ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini ve yeme bozukluğu nedeniyle bu yılın başında hastaneye yatırıldığını anlattı. O dönemde kendisini öfkeli, hasta ve yapayalnız hissettiğini söyleyen Vivienne, yaşadıklarını samimi ifadelerle dile getirdi.

Hastanedeki İnsanlar Hayatını Değiştirdi

Vivienne'in açıklamasında en dikkat çeken noktalardan biri de hastanede tanıştığı insanlardan gördüğü destek oldu. Diğer genç hastaların ve sağlık çalışanlarının kendisine gösterdiği sıcaklığın zamanla etrafına ördüğü duvarları yıktığını belirtti.

Genç isim orada hiç olmadığı kadar çok güldüğünü, ağladığını ve kendisiyle ilgili gerçekleri paylaşabildiğini söyledi. Diğer çocukların en zor anlarında bile güçlü kalmayı öğrenmesine yardımcı olduğunu da ekledi.

Vivienne yaşadığı dönemi "Hayatımın en kötü ve en iyi dönemiydi" sözleriyle tanımladı. Bu deneyimin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini ifade etti.

Soyadından Pitt'i Çıkarmıştı

Vivienne'in özel hayatındaki gelişmeler de gündemden düşmüyor. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in altı çocuğunun en küçüğü olan genç isim kısa süre önce soyadındaki "Pitt" kısmını yasal olarak bırakarak "Jolie" soyadını kullanmayı seçti. Bu karar da babasıyla arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

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