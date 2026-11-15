İdo Tatlıses'ten Dikkat Çeken İtiraf: Her Şeyi TV'den Öğreniyorum

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses son dönemde babasıyla kardeşleri arasında yaşanan tartışmalar hakkında sessizliğini bozdu. Aile içinde olup bitenlere karışmamayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı neden konuşmadığını da açık açık anlattı. Hürriyet'e evinde röportaj veren İdo aile meselelerinde taraf olmanın kendisine doğru gelmediğini belirtti. Üstelik sohbet sırasında hem yeni şarkısından hem sahne tarzındaki değişimden bahsetti.

Aile Tartışmalarında Neden Sessiz Kalıyor?

İbrahim Tatlıses ile kardeşleri arasında zaman zaman gündeme gelen anlaşmazlıklar hakkında konuşan İdo bu konularda yorum yapmayı tercih etmediğini söyledi.

"Baba-çocuk arasında yaşanan şeyler. Benim bir şey söylemem saçma olur" diyen şarkıcı yaşananları çoğu zaman kendisinin de televizyondan öğrendiğini anlattı. İdo "Ben hâlâ kendi kabuğumdayım yani. Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum" sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Aile tartışmalarının gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu ancak bunları kafasına takmamaya çalıştığını da dile getirdi.

Babasına Şarkısıyla Selam Gönderdi

İdo'nun yeni single'ı "Yıkılmayız Öyle" de sohbetin dikkat çeken konularından biri oldu. Şarkıda babası İbrahim Tatlıses'in unutulmaz eserlerinden "Mutlu Ol Yeter"in müziğine yer veren İdo bunun babasına bir selam niteliği taşıdığını söyledi.

"Beni hiçbir şey yıkamaz. Çünkü hayat yıkılacak bir yer değil" diyen şarkıcı güçlü duruşunu da sözleriyle anlattı. Babası hakkında konuşurken ise övgü dolu ifadeler kullandı. İbrahim Tatlıses'in bir tane olduğunu ve benzerinin gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Hatta babasının yeteneğinin yüzde 1'ine sahip olmayı bile isteyeceğini belirtti.

Sahne Tarzında Büyük Değişim

İdo, yalnızca müziğinde değil sahne görünümünde de yeniliğe gitti. Şort ve eşofmanla sahneye çıkma dönemini geride bırakan şarkıcı artık takım elbise giyiyor ve DJ yerine orkestrayla sahne alıyor.

"Şortlu İdo gitti, bambaşka bir İdo geldi" diyen sanatçı YouTube'daki "İdo Show" programının yeni bölümlerinin kasım sonunda yayınlanacağını da müjdeledi. Ayrıca "Peri" ve Bilal Sonses'ten aldığı yeni şarkının da yakında dinleyiciyle buluşacağını açıkladı.