Göksel'in Avrupa Turnesinde Vize Krizi! Orkestrasız Kaldı

Ünlü şarkıcı Göksel'in Avrupa turnesinde beklenmedik bir sorun yaşandı. Almanya'nın Mannheim ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde konser vermeye hazırlanan sanatçı, orkestra ekibinin topluca vize engeline takılmasıyla zor durumda kaldı. Konserlerin iptal edilmesi gündeme gelse de Göksel hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemedi. Uzun zamandır beklenen buluşmayı gerçekleştirmek için sahneye çıkmaya karar verdi.

Orkestra Ekibine Vize Engeli!

Göksel'in Avrupa konserleri öncesinde yaşanan vize sorunu turnenin planlarını altüst etti. Sanatçının orkestra ekibinin topluca vize alamaması nedeniyle Mannheim ve Brüksel konserlerinde ciddi bir aksaklık ortaya çıktı.

Böyle bir durumda birçok sanatçı konserleri ertelemeyi ya da iptal etmeyi tercih edebilirdi. Ancak Göksel dinleyicileriyle buluşmayı çok istediği için bu seçeneğe sıcak bakmadı. Yaşanan tüm aksiliklere rağmen konserlerin gerçekleşmesi için harekete geçti.

"Sizlerle Buluşmayı O Kadar Çok İstedim ki"

Sahneye çıkan Göksel, yaşananları dinleyicileriyle de paylaştı. Orkestra arkadaşlarının vize engeline takıldığını açıklayan sanatçı konserleri iptal etmenin içinden gelmediğini söyledi.

Göksel dinleyicilerine seslenirken "Ekip arkadaşlarımın topluca vize engeline takılmasına rağmen bu konserlerimizi iptal etmek hiç içimden gelmedi. Sizlerle buluşmayı o kadar çok istedim ki" ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu sözleri konser için salonda bulunan dinleyicilere yaşanan süreci de açıklamış oldu. Göksel tüm aksiliklere rağmen hayranlarıyla bir araya gelmekten vazgeçmedi.

Özel Projeyle Sahneye Çıktı

Göksel, Mannheim ve Brüksel konserlerinde Tuluğ Tırpan ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları özel projeyi dinleyicilerle buluşturdu. Orkestra ekibinin vize sorunu nedeniyle yaşanan aksaklıklar sanatçının konserleri gerçekleştirme kararını değiştirmedi.

Avrupa'daki hayranlarıyla buluşmayı her şeye rağmen tercih eden Göksel, böylece turnesini iptal etmek yerine dinleyicilerine verdiği sözü tutmuş oldu.