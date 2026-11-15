Hande Erçel'e Bülent Ersoy Benzetmesi! Sosyal Medya Yıkıldı

Hande Erçel'in Dubai'de giydiği kabarık ve tüy detaylı elbise sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü oyuncuya Bülent Ersoy ve Banu Alkan benzetmeleri yapıldı!

Hande Erçel'e Bülent Ersoy Benzetmesi! Sosyal Medya Yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 20:30

Hande Erçel Dubai'de tercih ettiği iddialı kıyafetle magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun özel bir davette giydiği kabarık, tüy detaylı elbisesi sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Şıklığıyla dikkat çeken Erçel'e yapılan benzetmeler ise yorumların dozunu iyice artırdı. Öyle ki bazı takipçiler oyuncunun tarzını Bülent Ersoy'un sahne kostümlerine benzetti.

Dubai'de Göz Kamaştıran Kombin

Birçok markanın gözdesi olan Hande Erçel Dubai'de katıldığı özel davette yine tüm bakışları üzerine çevirdi. Siyahın asil havasını renkli çiçek desenleriyle buluşturan oyuncu oldukça gösterişli bir elbise tercih etti.

Kıyafetin omuzlarından kollarına, etek ucuna kadar uzanan siyah tüy detayları tasarıma bambaşka bir hava kattı. Renkli çiçek işlemeleri de elbiseye hareketli ve feminen bir görünüm kazandırdı. Ancak bu iddialı seçim herkesin beğenisini aynı ölçüde kazanmadı.

Sosyal Medyada Bülent Ersoy Benzetmesi

Hande Erçel'in fotoğrafları paylaşılır paylaşılmaz yorumlar peş peşe geldi. Kabarık tasarımı ve gösterişli tüyleri gören takipçiler oyuncunun görünümünü ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sahne kıyafetlerine benzetti.

Yorumlar arasında "Güzelim kıza Diva'nın sahne kıyafetini giydirmişler", "Sibel Can ihtişamı var" ve "O tüylerle arkadan Banu Alkan yürüyor sandım" ifadeleri de yer aldı. Kısacası Erçel'in kıyafeti sosyal medyada eğlenceli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Dubai'de Kortta Görüldü

Hande Erçel'in Dubai macerası yalnızca davetle sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu dünyaca ünlü bir saat markasının düzenlediği uluslararası padel turnuvasına da katıldı. Raketini eline alıp korta çıkan Erçel enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Üstelik spor tarzında da lüks bir ayrıntı vardı. Oyuncunun bileğindeki saatin piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Böylece Erçel hem iddialı davet kombiniyle hem milyonluk aksesuarıyla Dubai gündeminden düşmedi.

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