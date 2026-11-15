Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışının Nedeni Şaşırttı! Murat Aygen Her Şeyi Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen, diziye başlamadan önce yapımı tanımadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, ayrılık kararının nedenini de açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılışının Nedeni Şaşırttı! Murat Aygen Her Şeyi Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 21:04

Kızılcık Şerbeti'ne beşinci sezonda katılan ancak kısa süre sonra diziden ayrılan Murat Aygen yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Dizide Lider karakterine hayat veren oyuncu projeye dahil olduğunda Kızılcık Şerbeti hakkında neredeyse hiçbir fikri olmadığını söyledi. Üstelik ayrılık kararının arkasındaki nedeni de ilk kez anlattı. Aygen'in sözleri dizinin takipçileri arasında yeniden gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'ni Tanımıyormuş!

Medcezir, Mucize Doktor ve Yasak Elma gibi yapımlardan tanıdığımız Murat Aygen ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk oldu. Sohbet sırasında diziye katılma sürecinden bahseden oyuncu oldukça şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Aygen, Kızılcık Şerbeti'ne başlamadan önce diziyi hiç izlemediğini ve hakkında pek bir şey bilmediğini söyledi. Hatta yakın çevresinden diziyi takip edenlerin kendisine yapımı anlattığını belirtti. Canlandırdığı Lider karakterini de çok iyi tanımadığını açıkça dile getirdi.

"Ben Neredeyse Hiç Dizi İzlemiyorum"

Oyuncunun açıklamalarındaki bir başka detay da televizyon alışkanlıkları oldu. Aygen yalnızca Kızılcık Şerbeti'ni değil genel olarak Türk ve yabancı dizileri de takip etmediğini anlattı. Onun tercihi daha çok sinema filmlerinden yana.

Yoğun çalışma temposunu da anlatan oyuncu akşam saatlerinden sonra kendisine zaman ayırmayı tercih ettiğini söyledi. Günlük programını yardımcılarının buna göre düzenlediğini belirtti.

Diziden Neden Ayrıldığını da Anlattı

Murat Aygen'in ayrılık açıklaması da en az dizi itirafı kadar dikkat çekti. Daha önce iki bölüm sonra projeye veda edeceğini duyuran oyuncu senaryoda karşılaştığı bir ifadenin kararında etkili olduğunu anlattı.

Aygen "Lider'in gerçek yüzü ortaya çıkar" cümlesini gördüğünde karakterin hikâyesine itiraz ettiğini ve ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Eski Açıklaması Yeniden Gündemde

Oyuncunun bu sözleri daha önce Nursema karakteriyle ilgili bir soruyu farklı yorumladığı programı da yeniden hatırlattı. Aygen'in diziye dair bilgisinin sınırlı olduğunu söylemesi o konuşmayı yeniden gündeme taşıdı.

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