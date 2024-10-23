Şehrazat dizisinin kadrosuna sürpriz isimler katıldı

OGM Pictures, “Yalı Çapkını” ve “Sahipsizler” projelerinin ardından Star TV için çekilecek yeni dizisi “Şehrazat”ın hazırlıklarına başladı. Merakla beklenen dizinin, Çarşamba günü okuma provası yapılacak ve Pazar günü sete çıkması planlanıyor.

Dizinin başrolünde ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kubat karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturacak. Şehrazat’ın, idamdan kurtarmak için hayatının en büyük fedakarlığını yapacağı gazeteci Ferhat karakterini canlandıracak oyuncu ise henüz kesinleşmedi.

Şehrazat karakteri için Gülsim Ali, Dilan Çiçek Deniz ve Simay Barlas ile görüşmeler yapıldı ve kadın başrol oyuncusu ile ilgili kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Dizinin diğer önemli karakterlerinden biri olan beybaba rolünü ise usta aktör Tamer Levent canlandıracak. Kadroda ayrıca Mehmet Çevik ve Nazlıcan Demir de yer alıyor.

OGM Pictures, Halit Ergenç’in başrolünde olacağı “Kral Kaybederse” ve Sinan Öztürk’ün yöneteceği “Halef” dizilerinin yanı sıra, Amasra’da çekilecek “Fikriye” adlı bir projeyi de gündeminde tutuyor.