Sefo ve Reynmen davalık oldu: "Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına..."

Ünlü rapçi Sefo, 2021 yılında birlikte çıkardıkları Bonita şarkısının gelirleri nedeniyle Reynmen’e dava açtı. Aralarındaki anlaşmazlık yüzünden hukuki yola başvuran Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitem dolu ifadeler kullandı.

Yaklaşık 2,5 yıldır şarkının haklarını alamadığını dile getiren Sefo, “Bu noktaya gelmek istemezdim. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama dostluğun sonucu bu oldu. Kendi yazdığım, söylediğim ve klibini bile cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum. Parası umurumda değil ama bu mafyavari tavır karşısında hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” dedi.

“Haktan Hukuktan Bahsederler Ama...”

Sefo, Instagram paylaşımında Reynmen’i dolaylı yoldan eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeri gelince haktan, hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum ama bu tavır kabul edilemez.”

Paylaşımında ihtarnameyi de yayınlayan Sefo, takipçilerine durumu şeffaf bir şekilde açıklamayı tercih etti. Rap dünyasında yankı uyandıran bu olay sonrası Reynmen’den henüz bir açıklama gelmedi.

İkili Arasındaki Gerginlik Nasıl Başladı?

Sefo ve Reynmen, 2021 yılında birlikte yaptıkları Bonita şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak şarkının hakları konusunda yaşanan sorunlar, iki ismin yollarını ayırmasına neden oldu. Bir dönem yakın dost olan ikili arasındaki bu gerilim, hayranlarını da şaşkına çevirdi.

Sefo’nun hukuki mücadelesi sürerken, gözler şimdi Reynmen’in yapacağı açıklamaya çevrildi. Bu olay, rap dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.