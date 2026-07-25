Sefo ve Çağla Boz'dan Trafikte Evlilik Teklifi Açıklaması: "Şaka Yaptık Çok Erken!"

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo (Seyfullah Sağır) geçtiğimiz günlerde sevgilisi oyuncu Çağla Boz'a bir mekanda evlilik teklifinde bulunduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu. Arnavutköy trafiğinde otomobillerinin içinde objektiflere takılan ünlü çift basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken ikili sosyal medyada ve magazin sayfalarında günlerdir konuşulan evlilik teklifi görüntülerine dair merak edilen gerçekleri ilk kez açıkladı.

Mekandaki Havai Fişekli Ve Yüzüklü Gece Gündem Olmuştu

Geçtiğimiz hafta bir mekanda eğlenen çiftten Sefo'nun havai fişekler eşliğinde güzel oyuncu Çağla Boz'un parmağına yüzük taktığı anlar hayranları ve basın mensupları tarafından evlilik teklifi olarak yorumlanmıştı. Kısa sürede hızla yayılan görüntüler "Sefo evleniyor mu?" sorularını beraberinde getirmişti. Trafikte araçlarının içindeyken muhabirlerin yönelttiği soruları yanıtlayan ünlü rapçi o gecenin arka planını anlatarak durumun tamamen bir eğlenceden ibaret olduğunu belirtti.

"Yüzük Daha Önce Vardı, İkimiz İçin De Çok Erken"

Magazin basınının evlilik soruları üzerine gülümseyerek açıklama yapan Sefo o anların bir espriden ibaret olduğunu belirterek iddiaları doğrudan yalanladı. Ünlü rapçi teklif haberlerine ilişkin açıklamasında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Yüzük daha önce vardı."

Açıklamasının devamında ilişkilerinin gidişatı ve evlilik düşünceleri hakkında da konuşan başarılı müzisyen, partneriyle ortak kararlarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Evlilik tabii ki olabilir ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından basın mensuplarına iyi çalışmalar dileyen romantik çift araçlarıyla yollarına devam etti.