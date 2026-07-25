Aleyna Tilki’nin Sahne Kostümü Magazini Salladı: Bircan Bali İzlerken Dudağını Isırdı

Şarkıları, kendine has tarzı ve çarpıcı açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki son konserinde tercih ettiği iddialı sahne kostümüyle bir kez daha magazin dünyasının ve sosyal medyanın merkezine yerleşti. Sahne performansları kadar tercih ettiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren genç şarkıcının son görünümü magazin yorumcuları ve televizyon programcıları tarafından adeta mercek altına alındı. Şarkıcının iddialı imajı kısa sürede dijital mecralarda geniş bir tartışma dalgası başlattı.

Bircan Bali Ve Esra Balamir'den Sert Eleştiriler

Canlı yayınlanan magazin programlarında Aleyna Tilki'nin tarzını masaya yatıran ünlü sunucu Bircan Bali ve Esra Balamir genç popçunun iddialı giysisini son derece sert bir dille hedef aldı. Şarkıcının konserinde tercih ettiği parçaların standart bir sahne kostümünden ziyade doğrudan iç giyim kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan deneyimli isimler canlı yayında çok konuşulacak benzetmelere imza attı.

"Bu Bir İç Giyim Balayının İlk Günü Giyilir"

Aleyna Tilki'nin cesur tarzını topa tutan ikili canlı yayın sırasında verdikleri tepkilerle ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Kıyafetin sahne etiğine ve konseptine uygun olmadığını dile getiren Bircan Bali ve Esra Balamir doğrudan şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bu bir iç giyim. Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik. Bu kadının balayında kocasına giyebileceği bir şey o da ilk gün."

İkilinin canlı yayındaki bu olay yaratan çıkışı ve esprili benzetmeleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş bir yankı uyandırdı. Takipçiler ve müzikseverler Aleyna Tilki'nin özgür tarzını savunanlar ile Bircan Bali ve Esra Balamir'in eleştirilerine hak verenler olarak ikiye bölündü.