Bengü'den Estetik İddialarına Sert Tepki: "Vallahi Billahi Hiçbir Şey Yaptırmıyorum!

Son dönemde yüzündeki değişimle adından söz ettiren şarkıcı Bengü hakkındaki estetik iddialarına sitem etti. Yüzüne yeni bir işlem yaptırmadığını söyleyen ünlü isim "Son 3 senedir hiçbir şey yaptırmıyorum" dedi.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Bengü son günlerde sosyal medyada ve magazin basınında sıkça yer alan estetik haberleriyle ilgili konuştu. Yüzündeki değişim üzerinden yapılan yorumlardan rahatsız olduğunu belirten ünlü şarkıcı çıkan iddialara açıklık getirdi.

"Vallahi Billahi Bir Şey Yapmıyorum"

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren 45 yaşındaki popçu konunun sürekli gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık."

"Geçmişte Dolgu Yaptırdım Ama..."

İddialara son noktayı koymak isteyen Bengü geçmişte yaptırdığı küçük dokunuşları gizlemedi. Zamanında botoks ve dolgu gibi uygulamalara başvurduğunu kabul eden sanatçı "Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir yüzüme hiçbir şey yaptırmıyorum" diyerek tartışmalara son verdi.