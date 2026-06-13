Sefo Trabzon'u Salladı! A Milli Takım Şarkısı İlk Kez Yankılandı!

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Karadeniz'de devam eden kültür ve sanat coşkusu rap müziğin sevilen ismi Sefo'yla zirveye ulaştı. Trabzon'da sahne alan ünlü sanatçı bitmek bilmeyen enerjisi ve hit şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Sefo seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Papara Park Otopark Alanı'nda gerçekleşen konserde A Milli Futbol Takımı için hazırladığı şarkısını Trabzonlu hayranlarına söylemeyi de ihmal etmeyen Sefo coşkuyu zirveye çıkardı.

İğne Atsan Yere Düşmedi

Konserin gerçekleştiği dev alanda erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan müzikseverler Sefo'nun sahneye çıkışıyla birlikte büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Sefo, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde "Affettim" başta olmak üzere birbirinden sevilen şarkılarını Trabzonlu hayranları için söyledi. Güçlü sahne performansıyla da dikkat çeken sanatçı festivalin yedinci gününde müzikseverlerle bir araya geldi. Hit parçalarının nakaratlarını binlerce kişilik dev koroyla birlikte söyleyen rapçi Trabzon'un festival takvimine damga vurdu.

Trabzon'da A Milli Takım Heyecanı

Gecenin en özel ve gurur dolu anı ise ünlü sanatçının ay-yıldızlı ekibimiz için bestelediği özel eseri seslendirmesiyle yaşandı. Tribün kültürüyle bilinen Trabzon şehri bu şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçı A Milli Futbol Takımı için hazırladığı şarkısını konserde seslendirerek Trabzonluların festival heyecanını üst seviyelere taşıdı. Konser alanındaki dinleyicilerinin de arasına karışan Sefo müziğin ritmiyle tüm dinleyicileri kendine hayran bıraktı. Sahneyle yetinmeyip bariyerleri aşarak hayranlarının arasına giren ve onlarla iç içe şarkı söyleyen Sefo bu samimi hareketiyle müzikseverlerden bir kez daha tam not aldı.