Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme Tatili Kameraya Yansıdı

Televizyon ekranlarının başarılı isimlerinden Ebru Şahin ile Türkiye'yi uluslararası parkelerde temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman yaz mevsiminin tadını İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de çıkarıyor. Kendi alanlarında oldukça yorucu bir çalışma takvimini geride bırakan ikili dinlenmek amacıyla rotalarını Ege kıyılarına çevirdi. Ağustos ayının yüksek sıcaklıklarından bir nebze uzaklaşmak ve enerji depolamak isteyen ünlü çift turizm merkezinin sakin sahillerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının bölgedeki rutin çalışmaları esnasında kameralara takılan Şahin ve Osman çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeden baş başa vakit geçirmeyi tercih etti.

Sıcak Havada Deniz ve Güneşin Tadını Çıkardılar

Gün boyu plajda zaman geçiren ünlü çift öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak havadan korunmak için birlikte Ege'nin serin sularına girdi. Deniz içerisinde uzun süre sohbet eden ve şakalaşan ikilinin neşeli anları magazin muhabirlerinin kadrajına doğrudan yansıdı. Yüzme esnasında birbirleriyle uyumlu bir tablo çizen ikili sudan çıktıktan sonra da plajdaki dinlenme alanlarına geçerek güneşlenmeyi sürdürdü. Etraftaki diğer tatilcilerin de ilgisini çeken çift mütevazı duruşlarıyla çevrelerinden olumlu tepkiler aldı.

Görüntüler Dijital Mecralarda İlgi Gördü

Çeşme sahillerinde çekilen ve kısa sürede haber merkezlerine ulaşan tatil görüntüleri sosyal medya platformlarında geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından takip edildi. İkilinin denizde geçirdiği eğlenceli dakikaları barındıran video ve fotoğraf kareleri dijital ağlarda hızla yayılarak yüksek oranda etkileşim kazandı. Sosyal ağ kullanıcıları sporcu ve oyuncunun samimi hallerini takdir eden yorumlar paylaştı. Şahin ile Osman tatillerine bir süre daha Ege sahillerinde devam edecek. Çiftin dinlenme sürecini tamamladıktan sonra kendi mesleki takvimlerine ve yeni sezon hazırlıklarına dönmesi planlanıyor.