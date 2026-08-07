Mauro Icardi'den China Suarez'e Dev Tablo Sürprizi

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile çekilen özel bir fotoğrafını dev bir tabloya dönüştürüp evinin duvarına astı.

Mauro Icardi'den China Suarez'e Dev Tablo Sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 19:42

Özel hayatındaki çalkantılı süreçlerle uzun süre magazin gündemini meşgul eden Arjantinli santrfor Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırdıktan sonra daha sakin bir döneme giriş yaptı. Galatasaray kariyerini noktalayarak spor dünyasında önemli bir değişime imza atan deneyimli futbolcu şu sıralar yeni kız arkadaşı China Suarez ile birliktelik yaşıyor. Güney Amerika ve Avrupa basınının yakından takip ettiği bu ilişki ikilinin sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla sürekli güncelliğini koruyor. Geçmiş dönemde yaşanan fırtınalı yasal süreçlerin aksine Arjantinli oyuncunun mevcut ilişkisinde pozitif bir profil çizdiği görülüyor. Özel yaşantısını ve mutluluğunu kamuoyu önünde yaşamaktan çekinmeyen tecrübeli golcü ev hayatına yansıyan son eylemiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Evinin Duvarını Özel Bir Tabloyla Süsledi

Son olarak sevgilisine yönelik dikkat çekici bir jeste imza atan Mauro Icardi ikilinin birlikte verdikleri samimi bir pozu kalıcı bir esere dönüştürdü. Sadece dijital ortamlarda paylaşılan fotoğraf kareleriyle yetinmek istemeyen yıldız isim bu özel anı devasa boyutlarda bir tuval üzerine işletti. Futbolcu hazırlattığı büyük portreyi salonunun ana duvarına yerleştirdi.

Dijital Platformlarda Geniş Yankı Uyandırdı

Yıldız golcünün hazırlattığı dev tablo fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa süre içinde dijital mecraların ve magazin basınının ana konularından birine dönüştü. Çevrimiçi ağlarda hızla yayılan görüntüler futbol izleyicileri ve magazin takipçileri tarafından farklı şekillerde değerlendirildi. Sporcunun bazı hayranları bu tablo yaptırma eylemini son derece anlamlı bulurken kimileri ise durumu yeni ilişkinin ciddiyetini kanıtlama çabası şeklinde nitelendirdi. Kariyerindeki belirsizliklerin aksine özel hayatında oldukça net adımlar atan Icardi bu hamlesiyle geniş kitlelerin ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor. Galatasaray futbol takımından ayrılışının ardından aktif futbol yaşantısına hangi ülkede veya ligde devam edeceği henüz kesin bir resmiyet kazanmasa da başarılı santrfor saha dışı organizasyonları ve ilişkileriyle küresel manşetlerdeki yerini istikrarlı bir şekilde korumayı sürdürüyor.

Benzer Haberler
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!