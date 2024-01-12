Sefirin Kızı dizisinden sonra Şehrazad geliyor!

NGM, yine konuşulacak bir dizi projesine hazırlanıyor. Yedi yıl boyunca reyting rekorları kıran ve uluslararası alanda büyük ilgi gören dizilere imza atan şirket, bu kez atv için "Şehrazad" adlı bir dizi projesi üretecek.

"Şehrazad" adlı dizi, yörük kızı Canfeza ile komiser Celal’in Pamukkale’nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul'da Asaf Bey Konağı'na uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturacak. Emre Kabakuşak, Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'i bir araya getiren Sefirin Kızı dizisinin de yönetmeniydi. Şimdiden büyük merak uyandıran dizinin senaristi ise Eda Tezcan olacak.