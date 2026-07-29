Seda Sayan’ın Formda Kalma Sırları Ortaya Çıktı!

Seda Sayan, yıllardır merak edilen formunu nasıl koruduğunu ve güne nasıl başladığını anlattı. Beslenme düzeninden egzersiz alışkanlıklarına kadar birçok detayı paylaşan sanatçının açıklamaları, Enis Arıkan'ın şaşkınlığıyla birlikte sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Güne Sade Ama Planlı Bir Rutinle Başlıyor

Yıllardır fit görünümüyle dikkat çeken Seda Sayan, bu kez genç kalmasını sağlayan günlük alışkanlıklarını anlatarak gündeme geldi.

Sayan'ın anlattıklarına göre güne ilk olarak bir çay kaşığı çörek otu yağıyla başlıyor. Ardından oda sıcaklığındaki suyun içine ananas sirkesi ekleyerek içiyor. Sabah rutininin vazgeçilmezlerinden biri de sade Türk kahvesi. Günün ilk saatlerinde iki bardak açık çay tükettiğini söyleyen sanatçı, programa gelmeden önce yalnızca iki adet tuzlu kurabiye yediğini de dile getirdi.

"Tuzluyla Tatlıyı Aynı Öğünde Tüketmem"

Beslenme konusunda belirli kuralları olduğunu vurgulayan Seda Sayan, farklı yiyecekleri bir arada tüketmekten kaçındığını belirtti. Özellikle tuzlu ve tatlı gıdaları aynı öğünde tercih etmediğini söyleyen sanatçı, karbonhidrat ve ana yemekleri de mümkün olduğunca ayrı tüketmeye çalıştığını ifade etti.

Spor Disiplininden Vazgeçmiyor

Seda Sayan'ın formunu korumasında yalnızca beslenme değil, düzenli egzersiz de önemli bir yer tutuyor. Daha önce verdiği röportajlarda yoğun çalışma temposuna rağmen sporunu aksatmadığını söyleyen sanatçı, haftanın belirli günlerinde Power Plate ve pilates yaptığını, hafta sonlarında ise yürüyüşe zaman ayırdığını anlatmıştı.

Ayrıca işlenmiş gıdalardan uzak durmaya özen gösteren Sayan, unlu ve şekerli ürünleri sınırlı tükettiğini, mevsim sebze ve meyvelerini tercih ettiğini belirtiyor. Açlık hissi oluştuğunda ayran içtiğini, tatlı isteğiniyse birkaç kuru kayısıyla bastırdığını da daha önce paylaşmıştı.