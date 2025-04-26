Seda Sayan'ın Dudak Uçuklatan Serveti: İstanbul’da 30 Daire, Bodrum’da 3 Villa...

Yıllardır sahnelerin ve ekranların vazgeçilmez ismi olan Seda Sayan, bu kez magazin gündemini sarsan mal varlığıyla konuşuluyor. Şarkıcılığı, sunuculuğu ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalan Sayan, şimdi de servetiyle adeta gövde gösterisi yapıyor.

Kadırgalı'nın Serveti Şaşkınlık Yarattı

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, hem şöhreti hem de yatırımlarıyla Türkiye’nin en güçlü kadınlarından biri haline geldi. Sahne çalışmalarından elde ettiği kazançları yıllardır gayrimenkule yatıran Sayan’ın, İstanbul’da tam 30 daire ve dükkanı olduğu iddia edildi.

Yatırımlarını sadece İstanbul’la sınırlı tutmayan Sayan, Bodrum’da da 3 villaya sahip. Denize sıfır konumdaki bu lüks yapılar, yaz aylarında kira getirisiyle dikkat çekiyor.

Yurt Dışında Da Evleri Var

Yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da yatırımları bulunan Seda Sayan, Londra ve Miami'deki mülkleriyle de adından söz ettiriyor. Uluslararası gayrimenkul yatırımları sayesinde döviz bazında gelir elde eden Sayan’ın aylık kira gelirinin 500 bin TL’yi bulduğu öne sürülüyor.

7 Kez Evlendi, Servetiyle Ayakta Kaldı

Hayatında 7 kez nikâh masasına oturan Sayan, son olarak 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti. Aşk hayatı kadar iş hayatıyla da gündemde kalan ünlü isim, yılların birikimini taşınmazlara yönlendirerek sağlam bir servet inşa etti.

Oğlu Oğulcan Engin de Kazanıyor

Seda Sayan'ın, eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin de iş dünyasında başarılı adımlar atıyor. Anne-oğulun kazanç ve yatırımları, magazin dünyasının ilgi odağında yer alıyor.