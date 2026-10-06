Seda Sayan'dan Olay Yaratan Sözler: "Türkiye'nin En Zengin Kadını Benim Diyolar Kabul Etmiyorum!"

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının en ikonik, en uzun soluklu isimlerinden biri olan Seda Sayan katıldığı programlardaki açıklamalarıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Son olarak Kafa TV'de yayınlanan programda konuk olan ünlü sanatçı magazin basınının kendisi hakkında yaptığı servet tahminlerine ve zenginlik iddialarına getirdiği isyankar ama bir o kadar da samimi yorumla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Bunu Kabul Etmiyorum Kimsenin Sülalesi Yok!"

Seda Sayan: "Magazinlere baktığında Türkiye'nin en zengin kadını benim. Bunu kabul etmiyorum. Kimsenin sülalesi yok. Koskoca bir sülale bakıyorum, bu işe girdiğimden beri. Bir lafım vardır, gelsin de gitsin derim. Gelmezse nasıl olacak? Çünkü çok insan bakıyorum." https://t.co/zzk6PZpAvq — Populicc (@populicc) October 5, 2026

Yıllardır hem müzik piyasasında hem de ekranlarda fırtınalar estiren başarılı iş insanı kimliğiyle de tanınan Seda Sayan magazinde yazılıp çizilen servet rakamlarına sert bir dille karşı çıktı. Medyada "Türkiye'nin en zengin kadınları" arasında gösterilmesine esprili bir dille isyan eden ünlü şarkıcı arkasındaki büyük sorumluluğa ve kalabalık aileye dikkat çekti.

Seda Sayan programdaki dikkat çekici konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Magazinlere baktığında Türkiye'nin en zengin kadını benim. Bunu kabul etmiyorum. Kimsenin sülalesi yok. Koskoca bir sülale bakıyorum, bu işe girdiğimden beri."

"Gelirse Nasıl Olacak? Çok İnsan Bakıyorum"

Kazandığı parayı kalabalık bir aileye ve sevdiklerine harcadığını bu yüzden ellerinde biriken devasa servetler algısının gerçeği yansıtmadığını belirten Sayan hayat felsefesini özetleyen şu çarpıcı sözleri ekledi:

"Bir lafım vardır, gelsin de gitsin derim. Gelmezse nasıl olacak? Çünkü çok insan bakıyorum."

Geçmişten bu yana ailesine olan düşkünlüğü, yardımseverliği ve çevresindekilere yaptığı desteklerle bilinen Seda Sayan'ın bu samimi itirafı kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının hem esprili yaklaşımı hem de arkasındaki büyük sorumluluğu gözler önüne seren bu sözleri hayranları tarafından hem takdirle karşılandı hem de kahkahayla paylaşıldı.