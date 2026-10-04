Seda Sayan’dan “No Make Up” Pozu!

Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu bu kez sahne ya da televizyon makyajıyla değil, tamamen doğal haliyle kamera karşısına geçti. Yakın plan çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Sayan karesine “No Make Up” notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Doğal Halini Paylaşmayı Tercih Etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seda Sayan günlük hayatından kareleri zaman zaman takipçileriyle buluşturuyor. Bu kez de makyajsız halini gösteren bir fotoğraf paylaşarak doğal görünümünü ortaya koydu.

Instagram hesabının hikâye bölümünden yayınladığı yakın plan fotoğrafta Sayan’ın herhangi bir makyaj kullanmadığı görüldü. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Seda Sayan’ın özellikle yakın plan bir fotoğraf tercih etmesi de paylaşımı daha dikkat çekici hale getirdi. Kamera karşısında doğal haliyle poz veren Sayan görünümüyle ilgili herhangi bir filtre ya da makyaj detayı paylaşmak yerine olduğu gibi görünmeyi seçti.

“No Make Up” Notunu Ekledi

Seda Sayan fotoğrafının üzerine İngilizce “No Make Up” yani “Makyaj Yok” anlamına gelen bir not düştü. Böylece takipçilerine fotoğrafın özellikle makyajsız halini gösterdiğini de açıkça belirtmiş oldu.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sahne ve ekranlarda görmeye alışık olduğumuz görüntüsünden farklı olması nedeniyle ilgi çekti. Sayan günlük hayatından küçük bir anı takipçileriyle paylaşırken doğal görünümünü de saklamadı.

Kısacası Seda Sayan bu kez gösterişli sahne görüntülerinin aksine tamamen doğal haliyle “Ben de böyleyim” dedi. Makyajsız yakın plan fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu.