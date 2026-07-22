Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Adım: Demet Şener'den İbrahim Kutluay Açıklaması!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile barıştıkları iddiasına yanıt verdi: "Barışmadık ama kırgınlıkları bıraktık. İbrahim çocuklarla tatil programı yaptı."

Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Adım: Demet Şener'den İbrahim Kutluay Açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 22:33

Türkiye güzeli ve eski manken Demet Şener özel hayatında yaşanan sürpriz gelişmelerle magazin gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Oğlu Ömer'in basketbol kariyerindeki başarıları ve maç heyecanları vesilesiyle eski eşi İbrahim Kutluay ile sık sık yan yana gelen ve samimi görüntüler veren ünlü manken katıldığı son etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çocukları için sergiledikleri bu uyumlu ve huzurlu tablo sonrası magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan "Eski eşler barıştı mı?" sorularına Demet Şener tüm içtenliğiyle açıklık getirdi.

Kırgınlıklarımı Geriye Aldım İbrahim Adımı Attı

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında olgun ve net duruşunu bozmayan Demet Şener geçmişte yaşanan fırtınalı süreçleri geride bıraktıklarını belirtti.

Ne Yaşandıysa Yaşandı

Geçmişe takılı kalmadığını vurgulayan güzel manken "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" diyerek zeytin dalının eski eşinden geldiğini ifade etti.

Barıştık Diyemeyiz Ama Tatil Planımız Var

Muhabirlerin "Yeniden barıştınız diyebilir miyiz?" sorusuna kesin bir dille "Hayır diyemeyiz" yanıtını veren Şener çocukları için bir arada vakit geçirmeye devam edeceklerini ekledi.

Çocuklar İçin Ortak Tatil

Çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tutan ikilinin önümüzdeki günler için planı da ortaya çıktı. Şener "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" diyerek ailece bir tatil geçireceklerinin müjdesini verdi.

Magazin dünyasının bir dönemine damga vuran çiftin çocukları için kırgınlıkları bir kenara bırakıp ortak paydada buluşması sosyal medyada da takdirle karşılandı.

Benzer Haberler
Uzak Şehir Dizisine Alya’nın Eski Aşkı Enver Geliyor! Uzak Şehir Dizisine Alya’nın Eski Aşkı Enver Geliyor!
Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik
Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt! Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt!
Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri
Kız Kıza Mavi Tur: Zeynep Bastık'tan Tekne Tatili Pozları! Kız Kıza Mavi Tur: Zeynep Bastık'tan Tekne Tatili Pozları!
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt! Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!