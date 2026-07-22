Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Adım: Demet Şener'den İbrahim Kutluay Açıklaması!

Türkiye güzeli ve eski manken Demet Şener özel hayatında yaşanan sürpriz gelişmelerle magazin gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Oğlu Ömer'in basketbol kariyerindeki başarıları ve maç heyecanları vesilesiyle eski eşi İbrahim Kutluay ile sık sık yan yana gelen ve samimi görüntüler veren ünlü manken katıldığı son etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çocukları için sergiledikleri bu uyumlu ve huzurlu tablo sonrası magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan "Eski eşler barıştı mı?" sorularına Demet Şener tüm içtenliğiyle açıklık getirdi.

Kırgınlıklarımı Geriye Aldım İbrahim Adımı Attı

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında olgun ve net duruşunu bozmayan Demet Şener geçmişte yaşanan fırtınalı süreçleri geride bıraktıklarını belirtti.

Ne Yaşandıysa Yaşandı

Geçmişe takılı kalmadığını vurgulayan güzel manken "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" diyerek zeytin dalının eski eşinden geldiğini ifade etti.

Barıştık Diyemeyiz Ama Tatil Planımız Var

Muhabirlerin "Yeniden barıştınız diyebilir miyiz?" sorusuna kesin bir dille "Hayır diyemeyiz" yanıtını veren Şener çocukları için bir arada vakit geçirmeye devam edeceklerini ekledi.

Çocuklar İçin Ortak Tatil

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile barıştı.



"Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geride bıraktım." pic.twitter.com/y2Qnr69KWs — Populicc (@populicc) July 22, 2026

Çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tutan ikilinin önümüzdeki günler için planı da ortaya çıktı. Şener "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" diyerek ailece bir tatil geçireceklerinin müjdesini verdi.

Magazin dünyasının bir dönemine damga vuran çiftin çocukları için kırgınlıkları bir kenara bırakıp ortak paydada buluşması sosyal medyada da takdirle karşılandı.