Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt!

Fulya Zenginer "Kilo almışsınız" diyen takipçisine yanıt verdi: "Kilomdan memnunum. Herkes zayıf olmak zorunda değil yemek yemeyi seviyorum."

Fulya Zenginer'den Kilo Eleştirisine Tokat Gibi Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 22:09

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile hayatını birleştiren ve 2022'de oğulları Milan'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan sevilen oyuncu ve içerik üreticisi Fulya Zenginer sosyal medyada maruz kaldığı fiziksel görünüm eleştirisine verdiğim yanıtla takdir topladı. Özel hayatını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim direkt mesaj (DM) üzerinden gelen bir eleştiriye sessiz kalmadı.

Bir takipçisinin kendisine attığı "Ne kadar kilo almışsınız" mesajını karşılıksız bırakmayan Zenginer kalıplaşmış güzellik standartlarına adeta meydan okudu.

"Hedefim Zayıf Olmak Değil Yemek Yemeyı Seviyorum"

Gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak kendi duruşunu net bir şekilde ortaya koyan güzel oyuncu, bedensel barışıklık ve sağlıklı yaşam üzerine şu ilham verici ifadeleri kullandı:

"Kilomdan çok memnunum. Hedefim zayıf olmak değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Fit ve sağlıklı olmak istiyorum ama zayıf değil. Ben yemek yemeyi seviyorum" 

Zenginer'in bu samimi, cesur ve gerçekçi açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; kadın takipçilerinden "Sonunda bunu dile getiren biri çıktı", "Çok doğru bir bakış açısı", "Güzellik zayıflık demek değildir"" şeklinde destek mesajları yağdı.

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