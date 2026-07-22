Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz 2. sezon çekimleri eylülde başlıyor. Kadroya katılacak Emriye Hala ve Timur'un oğlu dengeleri değiştirecek.

Taşacak Bu Deniz Dizisinde 2. Sezon Öncesi Fırtına Öncesi Sessizlik
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 23:11

TRT 1'in OGM Pictures imzalı her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz merakla beklenen 2. sezonu öncesi sürpriz kadro hamleleri ve senaryo gelişmeleriyle gündeme damgasını vurdu. Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Türk televizyon dünyasının iki güçlü kalemi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in senaryosunu yazdığı iddialı yapımınçekimlerinin eylül ayı başında başlaması planlanıyor.

Yeni sezon heyecanı katlanarak artarken gelen ilk detaylar dizide kartların yeniden dağıtılacağını ve izleyicileri soluksuz bir sezonun beklediğini gösteriyor. Ayrıca Fatih Furtuna'nın ilk 13 bölümde yer almayacak olması da en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Adil'in Halası Emriye Geliyor: Esme'ye Kök Söktürecek!

Ayrıca ekibe dahil olacak karakterlerin başında hikayeye oldukça heybetli ve sert bir giriş yapmaya hazırlanan Emriye Hala geliyor. Dizinin daha önce yayınlanan soyağacı görselinde de adı geçen ve Adil'in halası olarak izleyici karşısına çıkacak olan karakter Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde taşları yerinden oynatacak.

Dengeler Baştan Yazılıyor

Esme'ye (Deniz Baysal) adeta kök söktüreceği ve konağın tüm dengelerini değiştireceği konuşulan Emriye Hala'yı hangi usta oyuncunun canlandıracağı şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Timur Volkov'un Oğlu Da Kadroda

Diziye katılacak yeni yüzler sadece Emriye Hala ile sınırlı kalmayacak. Celil Nalçakan'ın hayat verdiği Timur Volkov karakterinin oğlunun da hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Bu yeni karakterin gelişiyle birlikte dizideki intikam ve güç savaşları yeni bir boyut kazanacak.

Eylül başında motor diyecek olan Taşacak Bu Deniz yeni karakterleri tansiyonu yüksek sahneleri ve Karadeniz'in büyüleyici atmosferiyle 2. sezonunda da reyting zirvesini zorlamaya aday görünüyor.

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