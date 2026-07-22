Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri

Sahne dünyasındaki çıkışlarıyla tanınan Nihat Doğan, 2012 yılında bu kez futbol sahasında şansını denedi. Büyükderespor'un başına geçen ünlü türkücünün teknik adamlık macerasıysa yalnızca dört maç sürdü.

Nihat Doğan'ın 4 Maç Süren Teknik Adamlık Kariyeri
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 21:56

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, yıllar önce oldukça farklı bir alanda boy göstermişti. Futbola olan ilgisini profesyonelliğe taşıyan Doğan, 2012 yılında İstanbul Süper Amatör Lig'de oynayan Büyükderespor'un sorumluluğunu üstlendi.

Takımın başına geçmesi kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Büyükderespor o dönemde ilk altı karşılaşmasını puansız tamamladı. Takım Nihat Doğan'ın yönetiminde çıktığı Söğütlüçeşmespor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece ekip sezonun ilk puanını almış oldu.


Yönetici Kartıyla Sahaya Çıktı

Nihat Doğan'ın teknik direktörlük diploması bulunmuyordu. Bu nedenle resmî kayıtlarda takımın teknik adamı olarak yer almadı ve karşılaşmalara yönetici kartıyla çıktı.

Görevi Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan'ın teklifi üzerine kabul ettiğini anlatan sanatçı amatör futbola heyecan katmak istediğini söylemişti. Kendisine yönelik eleştirilereyse her zamanki iddialı tavrıyla karşılık vermiş ve "İddia bizim soyadımız!" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Büyükderespor, Doğan'ın görev yaptığı dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın maçlarında bol gollü skorlar da öne çıktı.

 

Hakemle Tartışınca Tribüne Gönderildi

Kısa süren maceranın son perdesi Irmakspor karşısında yaşandı. Büyükderespor'un 8-5 mağlup olduğu mücadelede Nihat Doğan hakemin kararlarına tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine saha kenarından uzaklaştırıldı.

İki maç ceza alan Doğan bu gelişmenin ardından görevi bıraktı. Takıma zarar vermek istemediğini söyleyen ünlü isim teknik adamlık macerasını dört maç sonunda bitirmiş oldu.

 

Nihat Doğan'ın haftalar içinde başlayıp biten bu serüveni yıllar sonra dahi magazin ve spor arşivlerinin en renkli hikâyeleri arasında anılmaya devam ediyor. Sahne mikrofonunu bir süreliğine taktik tahtasıyla değiştiren Doğan'ın teknik adamlık kariyeri kısa sürse de hafızalarda yer etmeyi başardı.

 

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