Seda Sayan'dan Kadınlara Olay Yaratan Nasihat: "Zengin Adam Peşinde Koşacağınıza..."

Seda Sayan KAFA TV'de kadınlara seslendi: "Zengin adam peşinde koşacağınıza kendi paranızı kazanın, eşiniz zengin olsa da işinizi bırakmayın."

Seda Sayan'dan Kadınlara Olay Yaratan Nasihat:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 14:25

Türk televizyon dünyasının duayen ismi ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan YouTube platformunda yayınlanan KAFA TV programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bir kez daha sosyal medyanın ve magazin gündeminin merkezine oturdu. Katıldığı yayında özellikle hemcinslerine ve genç kadınlara seslenen ünlü sanatçı kadınların ekonomik özgürlüklerini elinde tutması gerektiğinin altını çizdi. Evlilik zenginlik ve çalışma hayatı hakkında net ve dobra ifadeler kullanan Sayan hayat tecrübelerinden yola çıkarak kadınlara önemli uyarılarda bulundu.

"Çok Zengin Aileye Gelin Gidip Çocuğunun Okul Taksidini Ödeyemeyenler Gördüm!"

 

Çalışma hayatından ve kendi ayakları üzerinde durmaktan asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Seda Sayan başkalarının maddi imkanlarına güvenerek hareket etmenin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi. Yıllar içinde tanık olduğu acı hayat hikayelerini örnek gösteren usta sanatçı şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Kızlar kadınlar çalışın. Çünkü dünyanın binbir türlü hali var. İlle bir yerlere poponuzu dayamayın. Çok zengin aileye gelin gitmiş sonra çocuğunun okul taksidini ödemeyen insanlar gördüm. Zengin adam peşinde koşacağınız yere 'Kendim nasıl başarırım nasıl paramı kazanırım nasıl tırmalarım?'ı kovalayın. Kendi paranızı kazanın."

"Eşiniz Çok Zengin Olsa Bile İşinizi Bırakmayın Ondan Gelen Bonus Olur!"

Evlendikten veya hayatında zengin bir partner olduktan sonra işini bırakan kadınların ilerleyen süreçte çok büyük zorluklar yaşadığına dikkat çeken Seda Sayan kimse için kariyerden ve meslekten vazgeçilmemesi gerektiğini savundu. Bir kadının ekonomik bağımsızlığının en büyük güvencesi olduğunu belirten ünlü isim tavsiyelerini şu sözlerle noktaladı:

"Kimse için de işinizi gücünüzü bırakmayın. Bırakanların da sonra başlamakta ne kadar zorlandığını gördüğüm için bunları söylüyorum. Eşiniz çok zengin olsa bile bırakmayın işinizi çalışın. Ondan gelen size bonus olur."

Seda Sayan'ın KAFA TV ekranlarında sergilediği bu dobra ve gerçekçi tutum sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Pek çok kullanıcı ve hayranı ünlü sanatçının kadınların gücünü ve bağımsızlığını destekleyen bu sözlerini takdirle karşılarken açıklama günün en çok konuşulan magazin konuları arasında üst sıralara yerleşti.

 

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