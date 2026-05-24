Seda Sayan’dan Game of Thrones İsyanı

Televizyon dünyasının en renkli isimlerinden Seda Sayan bu kez yaptığı dizi yorumuyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yıllardır gündem yaratmayı başaran ünlü sanatçı dünyaca ünlü dizi Game of Thrones hakkında yaptığı samimi çıkışla izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Sayan’ın özellikle dizideki bir karakterin ölüm sahnesine verdiği tepki kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Favori Karakterine Veda Edemedi

Diziyi izlerken en çok etkilendiği karakterlerden birinin Khaleesi’nin eşi olduğunu söyleyen Seda Sayan o sahnenin kendisinde iz bıraktığını anlattı. Yakışıklı oyuncunun hikâyeden ayrılış biçimini beğenmediğini dile getiren sanatçı “Öyle pıt diye ölünür mü?” sözleriyle dikkat çekti.

Sayan’ın bu çıkışı diziyi yıllar önce izleyen hayranlara eski sahneleri yeniden hatırlattı. Özellikle dizinin sert ve acımasız hikâye yapısını bilen izleyiciler ünlü sanatçının verdiği tepkiyi oldukça eğlenceli buldu.

Eşi Çağlar Ökten’le Dizi Sohbeti

Seda Sayan açıklamalarında eşi Çağlar Ökten’le yaptıkları dizi sohbetlerinden de bahsetti. İzlediği sahneler karşısında sık sık eşine yorum yaptığını söyleyen sanatçı bazı karakterlerin hikâyeden hızlı çıkmasına anlam veremediğini anlattı.

Ökten’in verdiği cevaplar karşısında ikna olmadığını ifade eden Sayan özellikle sevdiği karakterlerin dramatik vedalar yaşamasını istediğini söyledi. Bu sözler magazin dünyasında da geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Ünlü sanatçının açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları peş peşe yorum yaptı. Bazı kullanıcılar “Seda Sayan bizim iç sesimiz olmuş” derken bazıları ise “Game of Thrones’u Seda Sayan anlatmalı” yorumuyla gündeme katıldı. Dizinin eski hayranları da yıllar sonra yeniden o sahneleri konuşmaya başladı. Özellikle Sayan’ın doğal tavrı ve filtresiz yorumları kısa sürede viral içeriklere dönüştü.

Seda Sayan’ın Doğallığı Yine Kazandı

Magazin gündeminde uzun yıllardır yer alan Seda Sayan gündelik hayata dair yorumlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Bu kez bir dizi sahnesi üzerinden yaptığı değerlendirme bile geniş yankı uyandırdı.

Ünlü sanatçının samimi tavrı ekran karşısındaki izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağladı. Sosyal medyada oluşan yorum trafiği de bunun en büyük göstergesi oldu.