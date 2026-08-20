Cem Yılmaz cenaze töreninde görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Cem Yılmaz, Birol Altınkılıç'ın cenazesinde yeni tarzıyla görüntülendi. Uzayan saç ve sakallarıyla ünlü komedyen Arif Işık'a benzetildi.

Cem Yılmaz cenaze töreninde görüntülendi! Son hali dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 10:26

Tanınmış iş insanı Birol Altınkılıç Monaco'nun Monte Carlo kentinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi. İş dünyasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından merhum iş insanı için İstanbul Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde görkemli ve duygu dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Tören iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok önemli ismi bir araya getirdi.

"Kıymetli Ağabeyim" Diyerek Son Görevini Yapmaya Geldi

Merhum Birol Altınkılıç ile eskiye dayanan güçlü bir dostluğu bulunan ünlü komedyen senarist ve yönetmen Cem Yılmaz "Kıymetli ağabeyim" ifadeleriyle andığı yakın dostuna son görevini yerine getirmek üzere cenaze törenindeki yerini aldı. Camide merhumun ailesine taziye dileklerini ileten Yılmaz cenaze namazı sırasında oldukça üzgün ve düşünceli halleriyle dikkat çekti. Ancak tören boyunca kameralara yansıyan görüntülerde ünlü komedyeni gören vatandaşlar ve basın mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arif Işık İmajına Geri Döndü: Görenler Tanımakta Zorlandı

Cem Yılmaz'ın cenaze törenindeki yeni imajı sosyal medyada ve magazin kulislerinde kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve yeni projesi için hazırlık yaptığı tahmin edilen ünlü komedyenin uzamış saçları siyaha boyanmış bıyıkları ve sakal stili görenleri adeta geçmişe götürdü.

Yılmaz'ın bu değişimi Türk sinema tarihine damga vuran efsanevi filmleri G.O.R.A. ve A.R.O.G.'ta hayat verdiği Arif Işık karakterine inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekti. Baştan aşağı değişen imajıyla cenazede adeta Arif Işık ruhunu yaşatan Cem Yılmaz'ı gören sosyal medya kullanıcıları "Arif Işık geri mi dönüyor?", "Görenler tanıyamadı" ve "Efsane karakter canlandı" yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'lu Pera: Gör Beni Dizisinden İlk Görsel Geldi! Afiş Sosyal Medyayı Salladı Afra Saraçoğlu'lu Pera: Gör Beni Dizisinden İlk Görsel Geldi! Afiş Sosyal Medyayı Salladı
Teşkilat'ta Dev Transfer! Tolga Sarıtaş’ın Yeni Partneri Bensu Soral Oldu Teşkilat'ta Dev Transfer! Tolga Sarıtaş’ın Yeni Partneri Bensu Soral Oldu
İtalya'dan Alp Navruz'a Dev Ödül! Venedik Film Festivali'nde Best International Actor Seçildi İtalya'dan Alp Navruz'a Dev Ödül! Venedik Film Festivali'nde Best International Actor Seçildi
Ayça Erturan Karakuyu Kadrosunda! Gülsüm Maranoğlu Karakteriyle Geliyor Ayça Erturan Karakuyu Kadrosunda! Gülsüm Maranoğlu Karakteriyle Geliyor
Seda Sayan'dan Eşi Çağlar Ökten'e Olay Rest! Seda Sayan'dan Eşi Çağlar Ökten'e Olay Rest! "Gönlün Kayarsa Efendice Git"
Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest!
  • 18-08-2026 15:52

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest! "İyi Ki Doğdun Sevgilim"

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
  • 18-08-2026 23:43

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi