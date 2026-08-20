Cem Yılmaz cenaze töreninde görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Tanınmış iş insanı Birol Altınkılıç Monaco'nun Monte Carlo kentinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında yaşamını yitirdi. İş dünyasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından merhum iş insanı için İstanbul Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde görkemli ve duygu dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Tören iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok önemli ismi bir araya getirdi.

"Kıymetli Ağabeyim" Diyerek Son Görevini Yapmaya Geldi

Merhum Birol Altınkılıç ile eskiye dayanan güçlü bir dostluğu bulunan ünlü komedyen senarist ve yönetmen Cem Yılmaz "Kıymetli ağabeyim" ifadeleriyle andığı yakın dostuna son görevini yerine getirmek üzere cenaze törenindeki yerini aldı. Camide merhumun ailesine taziye dileklerini ileten Yılmaz cenaze namazı sırasında oldukça üzgün ve düşünceli halleriyle dikkat çekti. Ancak tören boyunca kameralara yansıyan görüntülerde ünlü komedyeni gören vatandaşlar ve basın mensupları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Arif Işık İmajına Geri Döndü: Görenler Tanımakta Zorlandı

Cem Yılmaz'ın cenaze törenindeki yeni imajı sosyal medyada ve magazin kulislerinde kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve yeni projesi için hazırlık yaptığı tahmin edilen ünlü komedyenin uzamış saçları siyaha boyanmış bıyıkları ve sakal stili görenleri adeta geçmişe götürdü.

Yılmaz'ın bu değişimi Türk sinema tarihine damga vuran efsanevi filmleri G.O.R.A. ve A.R.O.G.'ta hayat verdiği Arif Işık karakterine inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekti. Baştan aşağı değişen imajıyla cenazede adeta Arif Işık ruhunu yaşatan Cem Yılmaz'ı gören sosyal medya kullanıcıları "Arif Işık geri mi dönüyor?", "Görenler tanıyamadı" ve "Efsane karakter canlandı" yorumlarında bulundu.