Murat Dalkılıç'ın En Gıcık Olduğu Huyunu Açıkladı! Özgü Kaya'dan Samimi İtiraflar

Oyuncu Özgü Kaya Murat Dalkılıç ile olan ilişkisini anlattı. "İki delinin olduğu bir evde yaşıyoruz" diyen Kaya'nın açıklamaları gündem oldu.

Murat Dalkılıç'ın En Gıcık Olduğu Huyunu Açıkladı! Özgü Kaya'dan Samimi İtiraflar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 10:32

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Özgü Kaya meslektaşı Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk olarak özel hayatına dair ezber bozan samimi açıklamalarda bulundu. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir buçuk yıldır gözlerden uzak ama son derece mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu ilişkilerinin detaylarını, ev hallerini ve birbirlerinin kariyerlerine olan etkilerini tüm içtenliğiyle takipçileriyle paylaştı.

"Biz İki Sanatçı Değil İki Delinin Olduğu Bir Evde Yaşıyoruz"

Murat Dalkılıç'ın evde sürekli üretim halinde olduğunu, müzik yaptığını ve bir şeyler karaladığını belirten Özgü Kaya aynı evi paylaşan iki ünlü ismin yaşamını esprili bir dille özetledi. Kaya "Bir kere iki sanatçı değil de iki delinin olduğu bir ev gibi bizim ev aslında. Ama biz gerçekten çok güzel deliyiz" diyerek evlerindeki eğlenceli ve sıra dışı atmosferi gözler önüne serdi. Karakter olarak birbirlerinin tam zıttı olduklarını ifade eden güzel oyuncu bu zıtlığın ilişkide mükemmel bir denge yarattığını ve kalabalık ortamlarda bile sadece bakışarak anlaştıklarını dile getirdi.

"Güzellikle Ve Müsaadeyle Birbirimizin İşine Karışıyoruz"

İlişkilerinde profesyonel hayatlarına dair kararlarda birbirlerinin fikrini almaktan çekinmediklerini vurgulayan Kaya "Biz birbirimizin işlerine çok güzel karışıyoruz. Karışıyoruz derken güzellikle ve müsaadeyle karışıyoruz çünkü birbirimizin vizyonuna ve fikrine büyük önem veriyoruz" dedi.

Geçmişte kendisine gelen albüm tekliflerine rağmen oyunculukta ilerlemeyi seçtiğini belirten güzel isim Dalkılıç ile şu an için ortak bir şarkı projelerinin olmadığını söyledi.

"Kriz Anlarında Kahkaha Atar En Gıcık Huyu İse Uzun Konuşması!"

Sevgilisi Murat Dalkılıç'ın neşesine ve kriz yönetimine hayran olduğunu esprili bir dille aktaran Özgü Kaya "Murat'ın başına bir kriz gelir o kriz sana bana gelse serum yeriz, ayılırız bayılırız. Murat ise bunu o kadar komik bir kahkahayla karşılıyor ki şaşırırsınız" ifadelerini kullandı. Sevgilisinin en gıcık olduğu huyunun ise konuları uzatarak konuşması olduğunu gülerek anlatan güzel oyuncu bir buçuk yılın nasıl hızlı geçtiğini anlamadığını belirtti.

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