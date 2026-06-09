Seda Sayan'dan Çağlar Ökten'e Kırmızı Kart! "Bensiz Gitmesine İzin Vermem!"

Türk magazin dünyasının nabzını tutan attığı her adım ve aldığı her kararla günlerce konuşulan ünlü sanatçı Seda Sayan evlilik hayatına dair koyduğu kurallarla bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le mutlu bir evlilik sürdüren Sayan'ın son açıklaması sosyal medyada adeta bir tartışma fitilini ateşledi. Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le ilgili yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Evlilikte sıkı kuralları olduğu bilinen Sayan takipçilerini de ikiye böldü.

Evlilikte Kırmızı Çizgiler Çizildi: Eşine Tatil Yasağı!

Her yaptığı açıklamayla olay yaratan usta sanatçı bu kez evliliğindeki sadakat ve güven sınırlarını net bir dille ifade etti. Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı bu kez 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirdi.

Kocam Bensiz Neden Tatile Gitsin?

İlişkilerde mesafelerin ve yalnız kalma alanlarının sınırını çizen Seda Sayan eşinin tek başına seyahat etmesine kesin bir dille karşı çıktı. Güven konusundaki açık sözlülüğüyle bilinen sanatçı "Ne oluyorsa orada oluyor..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor"

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Haklı mı, Aşırı mı?

Seda Sayan'ın eşine koyduğu bu veto kısa sürede dijital platformlarda en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulundu. Bir kısım kullanıcı "Seda abla haklı erkek tek başına tatile gönderilmez" diyerek ünlü şarkıcıya destek verirken diğer bir kısım ise "Evlilikte bu kadar kısıtlama güvensizlik göstergesidir" yorumlarıyla bu radikal kuralı eleştirdi.