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Seda Sayan: Murat Boz'u evlendireceğim!

Sunucusu olduğu programda solistlik yapan Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, eşini sahnede yalnız bırakmadı. Sahnelere çok fazla zaman ayırmadığını söyleyen Sayan, “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” diyerek espri yaptı. ‘O Ses Yılbaşı’ programıyla ilgili de konuşan şarkıcı, 'Murat Boz' açıklamasıyla dikkat çekti.

Seda Sayan: Murat Boz'u evlendireceğim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2023 10:07

 

Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz.  Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi.

"BENİ ÇIKARMAYA PARALARI YETMİYOR"

Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramamasına esprili bir şekilde “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” dedi.

"YETER, BÜTÜN ARKADAŞLARI EVLENDİ"

Seda Sayan, “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek Murat Boz’u evlendirmek istediğini söyledi. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)

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