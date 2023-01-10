Seda Sayan: Murat Boz'u evlendireceğim!

Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi.

"BENİ ÇIKARMAYA PARALARI YETMİYOR"

Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramamasına esprili bir şekilde “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” dedi.

"YETER, BÜTÜN ARKADAŞLARI EVLENDİ"

Seda Sayan, “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek Murat Boz’u evlendirmek istediğini söyledi. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)