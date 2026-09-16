Defne Samyeli Kemer'i Yaktı Geçti! 54 Yaşındaki Fit Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Türk televizyon dünyasının hem oyunculuğu hem de güçlü sesiyle adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Defne Samyeli tatil sezonuna hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde rotasını Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'e çeviren 54 yaşındaki güzel yıldız sosyal medya hesabından yayınladığı yeni tatil pozlarıyla adından yine övgüyle söz ettirdi.

54 Yaşında Kusursuz Görünüm: Kemer'de Fit Rüzgarı

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık magazin sayfalarını süsleyen Defne Samyeli Kemer'de devam eden tatilinden en özel karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin deniz ve güneşin tadını çıkarırken verdiği iddalı pozlarda kusursuz fiziği ve fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Aradan geçen yıllara rağmen formunu koruyan ve genç kızlara taş çıkartan Samyeli düzgün fiziği ve sağlıklı yaşam disipliniyle bir kez daha hayranlarını kendine hayran bıraktı.

Sosyal Medyadan Övgü Yağmuru: Zaman Onun İçin Durmuş!

Defne Samyeli'nin Kemer pozları kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında viral olurken gönderinin altına binlerce beğeni ve övgü dolu yorum yağdı.

Takipçileri ünlü sanatçının paylaşımına "54 yaşında olduğuna kimse inanamaz", "Zaman Defne Samyeli için adeta durmuş", "Yıllara meydan okumanın tam karşılığı" ve "Formunu nasıl koruduğunun sırrını açıklamalı" şeklinde yüzlerce hayranlık dolu mesaj bıraktı. Gerek kariyerindeki başarıları gerekse yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli Kemer tatili kareleriyle yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.