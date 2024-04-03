Seda Bakan'ın ekonomiyle mücadele yöntemi: 'Aldığım eşyayı 3 sene giyerim'

Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'ın başrollerini paylaştığı "Büyük Aşıkların Sonuncusu" adlı oyunun galası dün akşam Uniq'te gerçekleşti. Galaya Seda Bakan da katıldı ve gazetecilerle buluştu.

Bakan, her iki oyuncuyu da çok sevdiğini belirterek, "Bu oyunun harika bir iş olduğundan eminim" dedi.



Ünlü televizyon sunucusu Seda Bakan, tüketim alışkanlıklarını değerlendirdi. Bakan, "Yeni bir şey almam, pahalı eşya da alırım, öyle bir ayrımım yok. Ama aldığım eşyayı da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri" şeklinde konuştu.