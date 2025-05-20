Seda Bakan'dan Suç Duyurusu! Instagram Hesabı Ele Geçirildi

Seda Bakan, Instagram hesabının izinsiz kullanılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İşte detaylar!

Seda Bakan'dan Suç Duyurusu! Instagram Hesabı Ele Geçirildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2025 09:31

Seda Bakan, sosyal medya hesabının izinsiz kullanıldığını açıkladı. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yapılan tartışmalı beğeni sonrası suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Olay Yaratacak Beğeni Gündeme Bomba Gibi Düştü

Geçtiğimiz günlerde Seda Bakan’ın resmi Instagram hesabından yapılan bir beğeni, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beğenilen yorumda, “Önce Tuba (Büyüküstün), sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?” ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, Bakan’dan beklenen açıklama geldi.

"Hâlâ Hesabım Üzerinden Oyunlar Oynanıyor"

Ünlü oyuncu, yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış. Ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!”

Avukatı Konuştu: Savcılığa Suç Duyurusu Yapılacak

Seda Bakan’ın avukatı İsmail Filiz de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilim Seda Bakan Erel’in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinde olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan kişi veya kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Hadise ile Aralarındaki Gerilim Yeniden Gündemde

Esas Oğlan dizisinde birlikte rol alan Seda Bakan ve Hadise arasında, dizinin başarısızlığı sonrası soğuk rüzgarlar esmişti. Yaşanan bu gelişme, eski dostlar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

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