Seda Bakan’dan Samimi İtiraf: “Baskılara Dayanamadım!”

Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla takipçilerini hem güldürdü hem de düşündürdü. Ünlü oyuncu, kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu. Ancak bu kutlama alışılmışın dışında bir zamanda yapıldı!

"Çocuğumu 6 Yaşına Erken Sokuyorum"

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla’yı, 2022'de ise ikinci kızı Ela’yı dünyaya getirmişti. Bakan, Instagram’da yaptığı paylaşımda; “Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Doğal ve mizahi tarzıyla bilinen Seda Bakan, bu paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kızıyla verdiği poz binlerce beğeni alırken, takipçileri de yorumlarıyla Bakan’a destek verdi. Ünlü oyuncunun eğlenceli yaklaşımı, organizasyon baskısının modern anneler üzerindeki etkisine de dikkat çekti.