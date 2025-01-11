Seda Bakan’dan beğeni açıklaması: “Hadise’yi çok seviyorum”

İddialara sebep olan olay, Seda Bakan’ın Instagram’da bir takipçisinin, Hadise’yi eleştiren bir yorumunu beğenmesiydi. İkilinin birlikte rol aldığı dizinin ardından, galada aynı elbiseyi giymeleri de bu söylentileri alevlendirmişti.



Seda Bakan, katıldığı bir ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak dedikodulara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, “Son projede harcattın kendini” yorumunu yanlışlıkla beğendiğini belirtti. Durumu açıklayan Bakan, “İnsan kendisi için böyle bir şey söyleyebilir mi? Tanıdıklarıma beğeni atarken, yanlışlıkla o yorumu da beğenmiş olabilirim. Hatta belki kızım Leyla’nın eline gelmiş olabilir” diyerek iddiaları gülerek karşıladı.

Bakan, Hadise’ye olan sevgisini dile getirerek, “Hadise’yi çok seviyorum ve samimiyetine inanıyorum. İnsanlar yorumlara takılmasın, bizim aramızda herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Hadise ve Seda Bakan, dizinin galasında da oldukça samimi görüntüler sergilemişti. Seda Bakan’ın açıklamalarıyla dostluklarının güçlü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Beğeni krizinin ardından ikilinin yeniden birlikte sosyal medyada paylaşım yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.