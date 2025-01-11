Seda Bakan’dan beğeni açıklaması: “Hadise’yi çok seviyorum”

Son günlerde Hadise ve Seda Bakan arasındaki dostluğun bozulduğu yönündeki iddialar gündeme damga vurmuştu.

Seda Bakan’dan beğeni açıklaması: “Hadise’yi çok seviyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2025 11:26

 İddialara sebep olan olay, Seda Bakan’ın Instagram’da bir takipçisinin, Hadise’yi eleştiren bir yorumunu beğenmesiydi. İkilinin birlikte rol aldığı dizinin ardından, galada aynı elbiseyi giymeleri de bu söylentileri alevlendirmişti.

Seda Bakan, katıldığı bir ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak dedikodulara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, “Son projede harcattın kendini” yorumunu yanlışlıkla beğendiğini belirtti. Durumu açıklayan Bakan, “İnsan kendisi için böyle bir şey söyleyebilir mi? Tanıdıklarıma beğeni atarken, yanlışlıkla o yorumu da beğenmiş olabilirim. Hatta belki kızım Leyla’nın eline gelmiş olabilir” diyerek iddiaları gülerek karşıladı.

Bakan, Hadise’ye olan sevgisini dile getirerek, “Hadise’yi çok seviyorum ve samimiyetine inanıyorum. İnsanlar yorumlara takılmasın, bizim aramızda herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Hadise ve Seda Bakan, dizinin galasında da oldukça samimi görüntüler sergilemişti. Seda Bakan’ın açıklamalarıyla dostluklarının güçlü olduğu bir kez daha kanıtlandı. Beğeni krizinin ardından ikilinin yeniden birlikte sosyal medyada paylaşım yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya”dan yeni detaylar! Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya”dan yeni detaylar!
Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor? Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek: Türkan Şoray'a benzetilmekten mutluyum Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek: Türkan Şoray'a benzetilmekten mutluyum
Settar Tanrıöğen ekranlara geri döndü: “Kızıl Goncalar”da Saatçi Aziz rüzgarı başlıyor Settar Tanrıöğen ekranlara geri döndü: “Kızıl Goncalar”da Saatçi Aziz rüzgarı başlıyor
Doğukan Güngör’den kar tatili paylaşımları: Sosyal medyada beğeni yağmuru Doğukan Güngör’den kar tatili paylaşımları: Sosyal medyada beğeni yağmuru
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Gonca Vuslateri metrodan seslendi:
  • 06-01-2025 10:14

Gonca Vuslateri metrodan seslendi: "Gizlice fotoğrafımı çekenler..."