Tuzlu Kahve Fragmanı Tepki Çekti! “Senaryoyu Toparlayın”

Star’ın yeni dizisi “Tuzlu Kahve” dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Poll Films imzalı yapım hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ederken bölümün hemen ardından 5. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Ancak bu kez fragmanın gelişiyle birlikte işler biraz değişti. Dizinin takipçileri yeni bölüm görüntülerini izledikten sonra sosyal medyada eleştirilerini peş peşe paylaşmaya başladı.

İzleyiciler Bu Kez Tepkili

Fragmanın yayınlanmasının ardından bazı izleyiciler senaryonun gidişatından memnun olmadığını açıkça dile getirdi. Sosyal medyada “Senaryoyu toparlayın”, “Bu kadroya yazık etmeyin” ve “Komedi yazılamıyor mu artık resmen zorla izliyorum” gibi yorumlar yapıldı.

Yani dizinin oyuncu kadrosunu beğenen ancak hikâyenin ilerleyişi konusunda kafası karışan bir izleyici kitlesi olduğu görülüyor. Özellikle yeni fragmanın ardından yapılan yorumlar dizinin önümüzdeki bölümlerde nasıl bir yol izleyeceğini daha da merak edilir hale getirdi.

Tuzlu Kahve’nin Konusu Ne?

Dizide yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin hikâyesi anlatılıyor. Ailelerin kızları Elit ve Derin’in hayatı Aydınoğlu ailesinin iki kardeşi Murat ve Mehmet’le kesişiyor.

Elit ile Murat evlilik hazırlıkları yaparken Amerika’dan dönen Mehmet’in Derin’le yollarının kesişmesi olayları iyice karıştırıyor. Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin ise ihaneti öğrenince ilişkisini bitiriyor. Sonrasında Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor.

Kadro Dikkat Çekiyor

Dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray ve Enis Arıkan gibi birçok tanınmış isim bulunuyor.

Şimdi gözler 5. bölüme çevrilmiş durumda. Bakalım izleyicilerin eleştirileri sonraki bölümlerde karşılık bulacak mı?