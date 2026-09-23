Güllü’nün Ölümünde Yeni Gelişme! Tuğyan ve Sultan Konuştu

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni görüntü ve ses kayıtları ortaya çıktı. Tuğyan ve Sultan’ın keşifte anlattıkları dikkat çekti.

Güllü’nün Ölümünde Yeni Gelişme! Tuğyan ve Sultan Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 19:16

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken dosyayla ilgili yeni görüntü ve ses kayıtları gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından soruşturmada yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken bu kez Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olay gecesini anlattıkları keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü ve ses kayıtları Esra Ezmeci’nin programında izleyicilerle paylaşıldı.

O Geceyi Nasıl Anlattılar?

Soruşturma kapsamında yapılan keşifte Tuğyan ve Sultan’a olay gecesinde evde neler yaşandığı soruldu. Tuğyan annesi Güllü’nün de odada bulunduğunu ve üç kişinin birlikte oynadığını anlattı.

Tuğyan’ın aktardığına göre Sultan bir süre sonra Güllü’nün elini tuttu. O sırada şakalaştıklarını ve güldüklerini söyleyen Tuğyan annesinin odadan nasıl ayrıldığını ise net olarak hatırlamadığını belirtti. Sultan da kendisinin “bilmiyorum” demesi üzerine Güllü’nün elini bıraktığını anlattı.

“Sesi Duyduk, Döndüm”

Keşif sırasında yetkililer Güllü’nün pencereye nasıl gittiğini ve o sırada ne yaptığını da sordu. Tuğyan annesinin hareketlerini net şekilde hatırlamadığını ancak çok yüksek bir ses duyduklarını söyledi. Ses üzerine arkasını döndüğünü ve annesinin artık orada olmadığını fark ettiğini anlatan Tuğyan sonrasında yaşananları oldukça sarsıcı ifadelerle aktardı. Telefonunu alıp koştuğunu da söyleyen Tuğyan bazı anları ise net hatırlamadığını belirtti.

Poşet Detayı da Soruldu

Keşif sırasında yetkililerin dikkat çektiği başka bir konu da pencerenin önündeki poşet oldu. Tuğyan söz konusu poşetin kendileri eve geldiğinde zaten orada olduğunu söyledi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan bu kayıtların dosyada nasıl değerlendirileceği ise ilerleyen süreçte netleşecek. Tuğyan tutuklu bulunurken Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı uygulanıyor.

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