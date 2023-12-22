Seda Bakan tesettüre girdi, paylaşımına yorum yağdı!

Seda Bakan, en son Netflix'te yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde performansıyla dikkat çekti. Tatil için ailesiyle birlikte Londra'yı tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Seda Bakan tesettüre girdi, paylaşımına yorum yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2023 19:18

Son olarak Netflix'te yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde  Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Rıza Kocaoğlu, Boncuk Yılmaz, Fırat Tanış gibi isimlerle kamera karşısına geçen Seda Bakan, ailesiyle birlikte Londra'ya tatile gitti.

Bir süredir Londra'dan paylaşım yapan Seda Bakan'ın eşarp taktığı fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi gördü. 



Güzel oyuncunun fotoğraflarına adeta yorum yağdı. Gönderilen mesajlardan birinde yer alan Kızılcık Şerbeti benzetmesi dikkat çekti. 

"APO'YLA EVLENEN ALEV Mİ?"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Seda Bakan'ın paylaştığı fotoğraflar üzerinden "İlk foto Apo'yla evlenen Alev mi?" şeklinde yorumlarda bulundu. Ayrıca, yorumlar arasında dizide geçen ve sosyal medyada sıkça kullanılan bir replik olan "Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe" yorumu da yer aldı.
 

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