Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Son dönemin en popüler isimlerinden Seda Bakan, başrolünde yer aldığı "Rüya Gibi" dizisinin reyting canavarına yenik düşüp erken final yapmasıyla hayranlarını üzmüştü. Ancak ekranlardaki bu talihsizlik, ünlü oyuncunun reklam dünyasındaki yıldızını söndürmeye yetmedi. Markaların peşinden koştuğu Bakan, dev bir iş birliğine imza attı.

Giyim Deviyle Rekor Anlaşma

Dizi setlerine kısa bir ara veren Seda Bakan, ünlü bir giyim firmasının yeni yüzü oldu. Geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, çekim sonrası heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu. Markayla enerjimiz çok güzel uydu.”

20 Milyon TL İddiası!

Kulislerde konuşulan bilgilere göre bu iş birliği, son dönemin en yüksek bedelli reklam anlaşmalarından biri oldu. Seda Bakan’ın bu kampanya karşılığında tam 20 milyon TL kazandığı iddia ediliyor. Bu rakam, dizisi final yapsa da "Seda Bakan markasının" değerinden bir şey kaybetmediğini kanıtlar nitelikte.