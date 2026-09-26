Kavak Yelleri'nin Dört Yıldızı Tuzlu Kahve Dizisinde Buluştu

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisi Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan projelerine saygı duruşunda bulunmayı sürdürüyor. Ekran macerasına nostaljik sürprizler ekleyen yapım bu hafta gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin başrol oyuncularını aynı sahnede topladı. Yapımcı Polat Yağcı çekimlerin tamamlanmasının ardından paylaştığı set arkası görüntüleriyle televizyon dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

Urla'dan Ekranlara Uzanan Dostluk

2007 ile 2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Kavak Yelleri İzmir Urla’da başlayan ve İstanbul’a taşınan hikâyesiyle bir dönemin gençliğini derinden etkiledi. Dizide Aslı karakterine hayat veren Pelin Karahan yıllar sonra eski rol arkadaşlarıyla yeniden aynı sette kamera karşısına geçti. Hikâyenin asi genci Efe rolüyle tanınan Dağhan Külegeç de projeye konuk olarak nostalji rüzgârını kuvvetlendirdi. Final yapmasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada popülaritesini koruyan yapım bu özel sahneyle hayranlarına sürpriz yaptı.

Polat Yağcı Kamera Arkasını Yayınladı

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı setten paylaştığı video ile televizyon takipçilerinin ilgisini topladı. Yağcı kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere "Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz. Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor" notunu ekledi. Kadrodaki isimlerden Sarp Apak geçmişte Güven rolüyle kazandığı sempatiyi bu özel sahnede yeniden hatırlattı. Su karakteriyle izleyicinin sevgisini kazanan Ceren Moray da performansı ve enerjisiyle ekibe katıldı. Oyuncuların yıllar sonra sergilediği bu uyum internet mecralarında hızla yayıldı.

Nostaljik Buluşmalar Serisi Devam Ediyor

Tuzlu Kahve geçmiş dönemin popüler televizyon işlerine selam gönderen sahneleri neredeyse bir gelenek haline getirdi. Yapım bir önceki hafta Doktorlar dizisinin unutulmaz ikilisi Kutsi ile Yasemin Ergene'yi 18 yıl sonra aynı karede buluşturmuştu. Levent'in Ela'yı nikâh masasında terk ettiği sahneye yapılan mizahi atıf sosyal medyada geniş kitleler tarafından paylaşılmıştı. Dizinin aynı bölümünde Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar üzerinden Leyla ile Mecnun ve Acemi Cadı projelerine yapılan göndermeler de izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Dizi nostaljik konuklarıyla salı akşamlarının ekran rekabetinde fark yaratmaya devam ediyor.