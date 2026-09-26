Angelina Jolie Lüks Evini 24,75 Milyon Dolara Elden Çıkardı

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie Los Angeles'ın Los Feliz semtindeki tarihi malikanesini 24,75 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 211 milyon TL) sattı. Ünlü yıldız mayıs ayında mülk için 29,85 milyon dolarlık satış bedeli belirlemişti. Resmi tapu kayıtları Jolie'nin 2017'de 24,5 milyon dolara aldığı iki dönümlük arazideki bu dev konutu neredeyse kâr elde etmeden elden çıkardığını ortaya koydu. Uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri dışına taşınmak istediğini belirten sanatçı bu adımla birlikte taşınma planlarını somutlaştırdı.

Sinema Efsanelerinin Tarihi Mirası

Jolie'nin elden çıkardığı 11 bin metrekarelik dev mülk Hollywood'un altın çağına uzanan köklü bir geçmiş barındırıyor. Efsanevi yönetmen Cecil B. DeMille konutu 1916'da 28 bin dolara satın aldı. DeMille komşu parselde ikamet eden Charlie Chaplin'in bölgeden ayrılmasıyla birlikte o yapıyı da portföyüne katarak iki mülkü birleştirdi. İçerisinde 6 yatak odası ve 10 banyo barındıran bu ikonik yaşam alanı Jolie'nin Brad Pitt ile yollarını ayırdığı dönemde sığındığı ana ikametgah oldu. 2016 sonbaharındaki ayrılık kararının ardından bir yıl sonra buraya yerleşen oyuncu çocuklarını uzun süre bu çatının altında büyüttü.

Los Angeles'tan Ayrılış ve Kamboçya Rotası

Ayrılık sonrasında 51 yaşındaki sanatçı, çocuklarının velayet ve hukuki süreçleri nedeniyle şehre bağlı kaldığını açıklamıştı. İkiz çocuklarının 18 yaşına basmasıyla birlikte hukuki kısıtlamaları geride bırakan oyuncu California eyaletinden ayrılma hazırlıklarına hız verdi. Los Angeles'ın aradığı insani dokudan ve samimiyetten uzak olduğunu savunan yıldız bundan sonraki süreçte küresel insani yardım projelerine odaklanacak. Sanatçı özellikle Kamboçya'da yürüttüğü vakıf faaliyetlerini merkezine alırken dünyanın farklı noktalarında yaşayan yetişkin çocuklarını düzenli olarak ziyaret etmeyi hedefliyor.

Hukuki Süreçler

Brad Pitt ile 2014'te dünyaevine giren ve 2016'da ayrılan Jolie'nin resmi boşanma süreci 2024'ün aralık ayında sonuçlandı. İki isim arasındaki resmi evlilik bağı kopmasına rağmen Fransa'daki Miraval Şatosu ve üzüm bağlarının paylaşımına dair mülkiyet davası mahkemelerde devam ediyor. Los Angeles'taki konutunu satarak kentteki son büyük bağını da koparan ünlü aktris hayatında tamamen yeni bir sayfa açıyor.