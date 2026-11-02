İrem Derici'den Nişanlısına Net Evlilik Ültimatomu: "Yıl Bitmeden İmzayı Atmazsan Beni Unut!"

İrem Derici yine dikkat çeken sözleriyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Burak Bulut'un Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen konserine katılan ünlü şarkıcı basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı. Nişanlısı Melih Kunukçu ile ilişkilerindeki zorlu virajı başarıyla döndüklerini belirten Derici nişanlısına kameralar aracılığıyla evlilik için net bir süre vererek ültimatom yayımladı.

Yeniden Aşık Oldu



Nişanlısı Melih Kunukçu ile ilişkilerinde bir süredir sıkıntılı ve çalkantılı bir dönem geçirdiklerini gizlemeyen İrem Derici, bu fırtınalı günleri geride bıraktıklarını ifade etti. Yaşadıkları krizin ilişkilerini zedelemek aksine daha da güçlendirdiğini vurgulayan ünlü popçu, duygularını şu samimi sözlerle dile getirdi:

"Biz geçtik, bitirdik, keyfimiz yerinde. Benim için de onun için de zorlu bir süreçti ama o süreç bizi birbirimize çok daha fazla bağladı. Ben bir kez daha aşık oldum ona."

Kameralar Önünde Evlilik Ültimatomu



İlişkilerinde evlilik konusunun açılması üzerine neşeli ve iddialı tavırlarıyla dikkat çeken İrem Derici o esnada evde maç izlediğini belirttiği nişanlısı Melih Kunukçu’ya magazin muhabirleri aracılığıyla seslendi. Evlilik için artık daha fazla beklemek istemediğini net bir dille ifade eden şarkıcı, ültimatom niteliğindeki şu sözleriyle kahkahalara neden oldu:

"Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!"

40'lı Yaşlara Vurgu



Yaklaşmakta olan 40'lı yaşları için şimdiden büyük beklentiler içerisinde olduğunu belirten İrem Derici geçmiş dönemine dair de felsefi açıklamalarda bulundu. 30'lu yaşlarının oldukça hareketli, zaman zaman sıkıntılı ama bir o kadar da öğretici geçtiğini belirten ünlü isim, hayatındaki pişmanlıklara bakış açısını şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"30'lar güzel geçti. Sıkıntılı, çok büyük sıkıntılı zamanlar oldu ama 40'lardan çok daha büyük beklentilerim var. Keşke dünyanın en gereksiz kelimesidir. Öpülmüş yanakların davası olmaz."

Nişanlısına verdiği yıl sonu evlilik süresiyle magazin kulislerini hareketlendiren İrem Derici'nin bu neşeli ve kararlı halleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.