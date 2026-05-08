Şebnem Ferah'ın Yeni Rotası Belli Oldu! Sosyal Medyadan Duyurdu!

Rock müziğn efsane isimlerinden biri olan Şebnem Ferah, 6 yıldır konser vermiyordu. Kendi kabuğuna çekilen ve bu dönemde müziğe bir müddet ara veren Ferah'ı hayranları tekrar sahnelere döndürebilmek için büyük bir baskı yapıyordu.



Özlem Bitiyor!



Niyahet Şebnem Ferah'ın inadı kırıldı. “Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi efsaneleşen şarkılara imza atan Türk rock müziğinin güçlü sesi, 6 yıl aradan sonra sahnelere döneceğini açıkladı. İstanbul'da konser vereceğini duyuran Şebnem Ferah'ın biletleri dakikalar içinde tükendi. Bunun üzerine İstanbul'da ikinci bir konser daha organize edildi. 3 ve 27 Haziran tarihlerinde İstanbul Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak olan ünlü ismin konser biletleri yoğun ilgi gördü. Şebnem Ferah'ın konserini izlemek isteyen yüz binlerce kişi satın almak için sıraya girdi.



Yeni Rota: İzmir



İstanbul konserlerinin ardından Şebnem Ferah'ın Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde konserlerine devam edeceği öğrenildi. Ünlü rock yıldızı bugün ikinci durağını da açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Şebnem Ferah'ın yeni rotası İzmir olacak. 54 yaşındaki ünlü şarkıc, İstanbul'da vereceği iki konserin ardından dümeni İzmir'e kıracak.

Biletler Satışa Çıkıyor



Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'de sahneye çıkacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek konserin biletlerinin 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Yine İzmir biletlerinine de yoğun ilgi olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Şebnem Ferah'ın İzmir'den sonraki durağı neresi olacak?