Şebnem Ferah ve Eski Gitaristi Karşı Karşıya!

Şebnem Ferah’ın eski gitaristi Metin Türkcan yıllar sonra dikkat çeken bir sitemde bulundu. Türkcan, kendi gitar kayıtlarının kullanılmasını “etik mi?” diye sorguladı.

Şebnem Ferah ve Eski Gitaristi Karşı Karşıya!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 10:11

Müzik dünyasında yıllar süren bir iş birlikteliğin ardından gelen bu çıkış, magazin gündemine bomba gibi düştü. Pentagram’dan geçtiğimiz günlerde ayrılan gitarist Metin Türkcan, uzun yıllar birlikte çalıştığı Şebnem Ferah’a sosyal medya üzerinden sitem etti.

55 yaşındaki müzisyen, Şebnem Ferah ile tam 21 yıl aynı sahneyi paylaştı. İkilinin yolları ise 2017 yılında ayrıldı. Aradan geçen yılların ardından Türkcan’ın yaptığı bu yorum, “21 yıllık dostluğa yakışmadı” dedirtti.

Şebnem Ferah’ın Paylaşımına Yorum Yaptı

Şebnem Ferah, altı yıllık sahne arasının ardından geçtiğimiz haziran ayında yeniden konser vermeye başlamıştı. Ünlü rockçı, konserlerine devam ederken yeni sahne takvimini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tam da bu paylaşımın altına Metin Türkcan’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Türkcan, yıllar önce yollarını ayırdığı sanatçıyla ilgili oldukça net ifadeler kullandı.

“Sizce Etik mi?”

Türkcan’ın sözleri kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Eski çalışma arkadaşına doğrudan isim vermeden seslenen müzisyen, kendi çaldığı gitar kayıtlarının hâlâ sahnede kullanılmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Türkcan, yorumunda 2017 yılında yollarını ayırdığı grup, sanatçı veya oluşumun sahnede kendi kayıtlarında çaldığı gitarları kullanmaya devam ettiğini belirterek, “Sizce etik mi?” diye sordu.

Gözler Şebnem Ferah’a Çevrildi

Metin Türkcan’ın bu çıkışının ardından gözler doğal olarak Şebnem Ferah’a çevrildi. Ancak ünlü sanatçıdan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yıllarca aynı sahneyi paylaşan iki müzisyenin arasındaki bu gerilim, müzik dünyasında da merak uyandırdı. Şimdi herkes Şebnem Ferah’ın bu siteme nasıl yanıt vereceğini konuşuyor.

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