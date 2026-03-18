Şebnem Dönmez'den Gençlik Tüyosu: "Diriliğimi Buna Borçluyum!"

Ekranların "yaşlanmayan güzelleri" arasında ilk sıralarda yer alan usta oyuncu Şebnem Dönmez, hem özel hayatındaki mutluluğu hem de yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle gündeme damga vurdu. 10 yıllık bekarlık sürecini sonlandıran ve geçtiğimiz aylarda Mehmet Yaygın ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Dönmez, merak edilen güzellik sırrını paylaştı.

Güzelliğin Anahtarı: Disiplinli Yaşam

Her zaman fit fiziği ve enerjisiyle hayranlık uyandıran 51 yaşındaki başarılı oyuncu, "Nasıl bu kadar genç kalıyorsunuz?" sorularına net bir yanıt verdi. Dönmez, estetik müdahaleler yerine doğal yöntemlere ve hareketli bir yaşama vurgu yaptı:

"Güzelliğimi ve diriliğimi spora bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum."

10 Yıllık Yalnızlığa "Mehmet Yaygın" Molası

Özel hayatına dair samimi bir itirafta da bulunan Şebnem Dönmez, uzun süren bekarlık döneminin nasıl sona erdiğini anlattı. Kendini tanıma sürecinde "gölge taraflarını" kabul ettiğini belirten oyuncu, aşk hayatındaki değişimi şu sözlerle özetledi: